पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का बड़ा सियासी एलान, मैं फरेंदा से, अमन नौतनवा से लड़ेंगे चुनाव

जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिले की राजनीति में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की बढ़ती सक्रियता के बीच दिए गए एक बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। फरेंदा के वार्ड नंबर-9 में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अमरमणि ने फरेंदा से स्वयं चुनाव लड़ने और नौतनवा से अपने बेटे अमनमणि त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारने की बात कही है।

इंटरनेट मीडिया पर इसका वीडियो भी तेजी से प्रसारित हो रहा है। इसके बाद से जिले की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हालांकि दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजायाफ्ता अमरमणि त्रिपाठी को अच्छे आचरण और उम्र को देखते हुए अगस्त 2023 में रिहा किया गया था। लेकिन इधर अमरमणि की फरेंदा विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता पिछले कुछ समय से चर्चा में रही है। ऐसे में सम्मेलन के दौरान चुनाव लड़ने की घोषणा के तौर पर दिए गए बयान को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

वहीं, नौतनवा से बेटे को चुनाव लड़ाने की बात सामने आने के बाद जिले की राजनीति में एक साथ दो विधानसभा क्षेत्रों को लेकर नए समीकरणों की चर्चा शुरू हो गई है। रविवार को सम्मेलन में दिए गए बयान को लेकर समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है, जबकि राजनीतिक दलों और संभावित दावेदारों के बीच भी इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।