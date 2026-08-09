नेपाल से भारत लाया जा रहा था कचरे और धूल में छिपा सोना-चांदी, सोनौली बॉर्डर पर पकड़ा गया करोड़ों का नियारा रैकेट

संवादसूत्र, सोनौली, (महराजगंज)। अवैध रूप से नेपाल से भारत लाई जा रही 13.62 टन नियारा (सराफा के कारखाने के कचरे, धूल या मिट्टी का वह भाग जिसमें सोने और चांदी के बहुत बारीक कण या घिसकर गिरे हुए अंश मिलते हैं) को कस्टम विभाग की टीम ने शुक्रवार रात सोनौली सीमा से बरामद किया।

टीम ने डीसीएम की जांच के दौरान 125 बोरियों में इसकी बरामदी की है। जांच के लिए इसका नमूना केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला दिल्ली भेजा जाएगा। कस्टम अधिकारियों के अनुसार, बरामद नियारा को मेंहदावल ले जाया जा रहा था। जिन्हें चालकर उसमें से सोने या चांदी के बारीक कड़ों को निकाले जाने की योजना थी।

आरोपित लंबे समय से इस धंधे में लगे हुए थे। कार्रवाई के दौरान संतकबीर नगर के ग्राम लेडूवा महुआ (रसूलाबाद) पोस्ट- बखिरा निवासी शरीफ अहमद और बहराइच के मोहल्ला बक्शीपुरा, निकट सिराज वैद्य, दरगाह रोड निवासी मोहम्मद कामरान को हिरासत में लिया गया।

पूछताछ के दौरान आरोपितो ने बताया कि नियारा को नेपाल के विभिन्न स्थानों से एकत्र कर डंप किया गया था। नेपाल में भी इन लोगों ने अपना नेटवर्क खड़ा कर रखा है। सोनौली सीमl पर नियारा की बड़ी खेप बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसिया सक्रिय हो गई हैं।

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सोनौली कस्टम के असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर त्यागी ने बताया कि वाहन के साथ नियारा को जब्त कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। इस मामले में अन्य सुरक्षा एजेंसियों से भी संपर्क किया गया है।