    यूपी में पात्र लाभार्थियों को ढूंढ़कर दिया जाएगा योजना का लाभ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश

    By Shobhit Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:48 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबी उन्मूलन के लिए एक महीने का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान का उद्देश्य उन पात्र लाभार्थियों को चिह्नित करना है जो अभी तक सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। प्रथम चरण में राशन कार्ड, पेंशन और आवास योजना जैसी सात प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ 15 नवंबर तक दिया जाएगा। दूसरे चरण में अन्य योजनाओं का सत्यापन 30 नवंबर तक पूरा किया जाएगा।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो पावर्टी अभियान को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक माह का विशेष अभियान चलाकर उन सभी पात्र लाभार्थियों को चिह्नित किया जाए, जो किसी कारणवश अभी तक इन प्राथमिकता वाली योजनाओं से वंचित हैं।

    मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना ही जीरो पावर्टी अभियान का मूल उद्देश्य है। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।

    इस अभियान के प्रथम चरण में सात प्राथमिकता वाली योजनाओं राशन कार्ड, दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) का लाभ दिलाया जाना है।

    योगी ने कहा कि 15 नवंबर तक प्रथम चरण की सभी योजनाओं का लाभ दिया जाए। दूसरे द्वितीय चरण के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के सत्यापन की प्रक्रिया 30 नवंबर तक हर हाल में पूरी कर ली जाए।

    चिह्नित परिवारों के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन सुनिश्चित किए जाएं और यह भी देखा जाए कि सभी लाभार्थियों के पूरे परिवार का नाम राशन कार्ड में दर्ज हो गया है या नहीं। अधिकारी इस अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा करें।