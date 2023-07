कर्ज में डूबा था युवक, बेंगलुरु से लखनऊ आकर रच डाली खुद के अपहरण की साजिश; मांगी 20 लाख की फिरौती

Lucknow Kidnapping Case ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में इंजीनियरिंग छात्र को लाखों रुपये का घाटा हुआ। उसने 53 लाख रुपये कर्ज लेकर ट्रेडिंग में लगा दिए फिर भी घाटा हुआ तो उसने अपने अपरहण की झूठी कहानी रचकर घर वालों से एक लाख रुपये ले लिए। चौक पुलिस और सर्विलांस टीम ने छात्र को दो घंटे बाद सोमवार रात नाका के होटल से सकुशल बरामद कर लिया।

बेंगलुरु से लखनऊ आकर रच डाली खुद के अपहरण की साजिश; मांगी 20 लाख की फिरौती

जागरण संवाददाता, लखनऊ : ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में इंजीनियरिंग छात्र को लाखों रुपये का घाटा हुआ। उसने 53 लाख रुपये कर्ज लेकर ट्रेडिंग में लगा दिए, फिर भी घाटा हुआ तो उसने अपने अपरहण की झूठी कहानी रचकर घर वालों से एक लाख रुपये ले लिए। चौक पुलिस और सर्विलांस टीम ने छात्र को दो घंटे बाद सोमवार रात नाका के होटल से सकुशल बरामद कर लिया। इंस्पेक्टर चौक केके तिवारी ने बताया कि छात्र नमन उर्फ गोलू मूल रूप से बिहार के रोहतास चिनारी खुर्माबाद का रहने वाला है। कोलकाता में कर रहा था पढ़ाई वह कोलकाता के मरीन इंजीनियरिंग कालेज से पढ़ाई कर रहा था। कुछ दिन से बेंगलुरु की एक कंपनी में नौकरी करने लगा था। इस बीच छात्र आनलाइन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करने लगा, जिसमें उसे काफी घाटा हुआ। घाटा पूरा करने के लिए लोगों से कर्ज ले डाला, लेकिन उबर न सका। वह बेंगलुरु से लखनऊ आया। नाका के होटल विमल रेजीडेंसी में रुका। यहां से उसने परिवारजन को आवाज बदलकर शाम को फोन कर सूचना दी कि उसका अपहरण हो गया है। मांगी 20 लाख की फिरौती अपहर्ताओं ने 20 लाख की फिरौती मांगी है। जल्द से जल्द फिरौती की रकम दी जाए तत्काल एक लाख रुपये खाते में ट्रांसफर किया जाए। एप से दी थी अपहरण की सूचना नमन ने प्रोटोन मेल एप से फोन किया था। प्रोटोन मेल एप ट्रैक नहीं होता है। नमन ने मोबाइल में फन वायस एप डाउनलोड की। उसके माध्यम से आवाज बदली थी।

