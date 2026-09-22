11 या 12 नहीं, यूपी के किसानों को अब सिर्फ 6 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा लोन, योगी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत छह प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण देने की शुरुआत करेंगे।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से किसानों को अब तक 11 से 11.50 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलने वाला ऋण अब केवल छह प्रतिशत पर मिलेगा। इसके लिए 384 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री प्रदेश में भारत टैक्सी सेवा का भी शुभारंभ करेंगे।



मुख्यमंत्री सुबह 9.30 बजे पांच कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास से इन दोनों योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर कृषक समृद्धि योजना का ई-पोर्टल https://mksyldb.in/, सहकारिता विभाग का ऊर्वरक सेतु मोबाइल ऐप और उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव डेटाबेस सेंटर का मोबाइल ऐप UPCDC भी लांच किया जाएगा।