योगी सरकार की नई पहल, 'उन्नति' से बदलेगी शिक्षकों के प्रशिक्षण की तस्वीर; कक्षाओं तक दिखेगा तकनीक का असर

कैस्केड लॉस पर लगेगा ब्रेक, मूल अवधारणाएं नहीं होंगी कमजोर

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सबसे बड़ी चुनौती यह रहती है कि राज्य स्तर से जिला और ब्लॉक स्तर तक पहुंचते-पहुंचते प्रशिक्षण का मुख्य संदेश और गुणवत्ता कमजोर पड़ जाती है, जिसे तकनीकी भाषा में 'कैस्केड लॉस' कहा जाता है। 'उन्नति' पोर्टल इस कैस्केड लॉस को न्यूनतम करने वाली एक अत्याधुनिक ऑनलाइन पर्यवेक्षण प्रणाली है। ऑनलाइन निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई शिक्षण पद्धतियां, शैक्षणिक समझ और नवाचार अंतिम स्तर के शिक्षक तक बिना किसी बदलाव के अपनी मूल प्रभावशीलता के साथ पहुंचे।

एफएलएन और एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों पर विशेष जोर 'उन्नति' के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN) तथा एनसीईआरटी (NCERT) की नई पाठ्यपुस्तकों के प्रभावी उपयोग के लिए 5-दिवसीय गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान शिक्षकों को केवल किताबी ज्ञान देने के बजाय, कक्षा की व्यावहारिक जरूरतों के अनुरूप गतिविधियों, टीएलएम (TLM) और बाल-केंद्रित प्रक्रियाओं से जोड़ा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भाषा और गणित की बुनियादी समझ को खेल-खेल में बच्चों तक पहुंचाने की क्षमता विकसित करना है।

हाई-टेक्नोलॉजी से लैस होंगे ट्रेनिंग हॉल: लगेंगे वेबकैम और माइक प्रशिक्षण की लाइव मॉनिटरिंग के लिए राज्य परियोजना कार्यालय के अधिकारी और विषय-विशेषज्ञ सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सत्रों में जुड़ेंगे। पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के हर ट्रेनिंग हॉल में हाई-रिजॉल्यूशन वेबकैम, साउंड सिस्टम/माइक्रोफोन तथा हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य कर दिया गया है। इससे राज्य स्तर पर बैठे विशेषज्ञ सीधे शिक्षकों से संवाद कर सकेंगे और उनकी शंकाओं का मौके पर ही समाधान कर सकेंगे।

हर बैच का बनेगा अलग डिजिटल लिंक, बीईओ करेंगे समन्वय प्रशिक्षण प्रणाली को अनुशासित और व्यवस्थित रखने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षण बैच का एक पृथक ऑनलाइन लिंक तैयार किया जाएगा। यह लिंक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) द्वारा प्रशिक्षण शुरू होने से ठीक दो दिन पूर्व जनरेट कर सभी संबंधित प्लेटफार्म्स पर साझा किया जाएगा। इससे प्रत्येक बैच की गतिविधियों की नियमित उपस्थिति, सत्र संचालन और समयबद्धता पर रियल-टाइम निगरानी रखी जा सकेगी।