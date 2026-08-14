योगी सरकार की नई पहल, 'उन्नति' से बदलेगी शिक्षकों के प्रशिक्षण की तस्वीर; कक्षाओं तक दिखेगा तकनीक का असर
योगी सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के क्षमता-विकास के लिए 'उन्नति' व्यवस्था शुरू की है, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता सीधे बच्चों के सीखने के स्तर तक पहुंचेगी। यह ऑनलाइन पर्यवेक्षण प्रणाली कैस्केड लॉस को कम कर, FLN और NCERT पर केंद्रित गहन प्रशिक्षण को तकनीक के माध्यम से प्रभावी बनाएगी।
HighLights
शिक्षकों के क्षमता-विकास हेतु 'उन्नति' व्यवस्था की शुरुआत।
ऑनलाइन पर्यवेक्षण से प्रशिक्षण का 'कैस्केड लॉस' होगा कम।
FLN, NCERT पर केंद्रित गहन प्रशिक्षण मिलेगा शिक्षकों को।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षकों के क्षमता-विकास और प्रशिक्षण प्रक्रिया में ऐतिहासिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों को दी जाने वाली अकादमिक ट्रेनिंग को अधिक गुणवत्तापूर्ण, प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए 'उन्नति' (UNNATI - Unified Network for Nurturing Academic Training and Innovations) व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इस मॉडल के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रशिक्षण का वास्तविक लाभ सीधे कक्षाओं और बच्चों के सीखने के स्तर (Learning Outcomes) तक पहुंचे।
कैस्केड लॉस पर लगेगा ब्रेक, मूल अवधारणाएं नहीं होंगी कमजोर
प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सबसे बड़ी चुनौती यह रहती है कि राज्य स्तर से जिला और ब्लॉक स्तर तक पहुंचते-पहुंचते प्रशिक्षण का मुख्य संदेश और गुणवत्ता कमजोर पड़ जाती है, जिसे तकनीकी भाषा में 'कैस्केड लॉस' कहा जाता है। 'उन्नति' पोर्टल इस कैस्केड लॉस को न्यूनतम करने वाली एक अत्याधुनिक ऑनलाइन पर्यवेक्षण प्रणाली है। ऑनलाइन निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई शिक्षण पद्धतियां, शैक्षणिक समझ और नवाचार अंतिम स्तर के शिक्षक तक बिना किसी बदलाव के अपनी मूल प्रभावशीलता के साथ पहुंचे।
एफएलएन और एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों पर विशेष जोर
'उन्नति' के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN) तथा एनसीईआरटी (NCERT) की नई पाठ्यपुस्तकों के प्रभावी उपयोग के लिए 5-दिवसीय गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान शिक्षकों को केवल किताबी ज्ञान देने के बजाय, कक्षा की व्यावहारिक जरूरतों के अनुरूप गतिविधियों, टीएलएम (TLM) और बाल-केंद्रित प्रक्रियाओं से जोड़ा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भाषा और गणित की बुनियादी समझ को खेल-खेल में बच्चों तक पहुंचाने की क्षमता विकसित करना है।
हाई-टेक्नोलॉजी से लैस होंगे ट्रेनिंग हॉल: लगेंगे वेबकैम और माइक
प्रशिक्षण की लाइव मॉनिटरिंग के लिए राज्य परियोजना कार्यालय के अधिकारी और विषय-विशेषज्ञ सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सत्रों में जुड़ेंगे। पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के हर ट्रेनिंग हॉल में हाई-रिजॉल्यूशन वेबकैम, साउंड सिस्टम/माइक्रोफोन तथा हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य कर दिया गया है। इससे राज्य स्तर पर बैठे विशेषज्ञ सीधे शिक्षकों से संवाद कर सकेंगे और उनकी शंकाओं का मौके पर ही समाधान कर सकेंगे।
हर बैच का बनेगा अलग डिजिटल लिंक, बीईओ करेंगे समन्वय
प्रशिक्षण प्रणाली को अनुशासित और व्यवस्थित रखने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षण बैच का एक पृथक ऑनलाइन लिंक तैयार किया जाएगा। यह लिंक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) द्वारा प्रशिक्षण शुरू होने से ठीक दो दिन पूर्व जनरेट कर सभी संबंधित प्लेटफार्म्स पर साझा किया जाएगा। इससे प्रत्येक बैच की गतिविधियों की नियमित उपस्थिति, सत्र संचालन और समयबद्धता पर रियल-टाइम निगरानी रखी जा सकेगी।
बच्चों की सीख में दिखेगा ट्रेनिंग का सीधा असर: संदीप सिंह
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने इस व्यवस्था पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि, “योगी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षक प्रशिक्षण को एक औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित न रखकर उसकी गुणवत्ता का सीधा लाभ बच्चों के शिक्षण स्तर तक पहुंचाना है। 'उन्नति' के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी मजबूत होने से न केवल शिक्षकों की शैक्षणिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि यह प्रयास बेसिक शिक्षा के समग्र सुधार में मील का पत्थर साबित होगा।”