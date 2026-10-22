योगी सरकार में ऑपरेशन त्रिनेत्र से यूपी में स्मार्ट पुलिसिंग को नई ताकत, 12.85 लाख सीसीटीवी कैमरों से बढ़ी निगरानी

डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने पुलिसिंग को तकनीक, जनसहभागिता और त्वरित कार्रवाई से जोड़ने पर जोर दिया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत प्रदेश में 12.85 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों की स्थापना स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं, महिला सुरक्षा के लिए प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क, 8,694 महिला बीटों का संचालन और एंटी रोमियो अभियान के तहत व्यापक कार्रवाई ने सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है।

ऑपरेशन त्रिनेत्र से स्मार्ट पुलिसिंग को नई पहचान योगी सरकार ने पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया है। इसी दिशा में शुरू किया गया ऑपरेशन त्रिनेत्र अपराध नियंत्रण, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और घटनाओं की जांच में सीसीटीवी कैमरों की उपयोगिता बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। 10 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2026 तक प्रदेश में 12.85 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। इतने बड़े पैमाने पर कैमरों की स्थापना से सार्वजनिक स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था को व्यापक आधार मिला है।

सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता अपराध की घटनाओं के बाद साक्ष्य जुटाने, संदिग्धों की पहचान करने और पुलिस जांच को दिशा देने में मददगार हो सकती है। तकनीक आधारित इस पहल के साथ सरकार का उद्देश्य पुलिस की पहुंच और निगरानी क्षमता को मजबूत करना है।

महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, हर थाने में महिला महिलाओं की सुरक्षा और उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई योगी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं, ताकि महिलाएं अपनी समस्याएं सहजता से पुलिस के सामने रख सकें। इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती और महिला बीट व्यवस्था के जरिए पुलिस व महिलाओं के बीच संवाद को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।

प्रदेश में 19,045 महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति के साथ 8,694 महिला बीटों का आवंटन किया गया है। इससे महिलाओं तक पुलिस की पहुंच बढ़ाने, उनकी समस्याओं को समझने और स्थानीय स्तर पर सुरक्षा संबंधी शिकायतों पर ध्यान देने की व्यवस्था को बल मिला है। महिला हेल्प डेस्क और महिला बीटों का संयोजन पुलिसिंग को अधिक संवेदनशील और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

एंटी रोमियो अभियान से महिलाओं की सुरक्षा पर जोर महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो अभियान के तहत व्यापक स्तर पर जांच और कार्रवाई की गई। एक अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2026 तक अभियान के दौरान 87,45,228 स्थानों पर जांच की गई और 4.83 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की जांच हुई। इस अवधि में 19,554 मुकदमे दर्ज किए गए, 24,434 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई और 1.71 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को चेतावनी दी गई।

माफिया और संगठित अपराध पर प्रहार उत्तर प्रदेश में माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई को भी पुलिस रणनीति का अहम हिस्सा बनाया गया है। 25 सितंबर 2026 तक प्रदेश स्तर पर चिह्नित 68 माफिया व उनके गिरोहों के सदस्यों और सहयोगियों के विरुद्ध कार्रवाई की निगरानी की जा रही थी।

यूपी पुलिस के मुताबिक, इन कार्रवाइयों के तहत 4,558 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई अथवा अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई। माफिया गिरोहों के लगभग 1,508 सदस्यों और सहयोगियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 923 मुकदमे दर्ज किए गए व 653 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गैंगस्टर अधिनियम, गुंडा अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई।

पुलिसकर्मियों ने दिखाया साहस और उठाया जोखिम 20 मार्च 2017 से 30 सितंबर 2026 तक विभिन्न कार्रवाइयों में 316 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए और 12,821 घायल हुए। इसी अवधि में पुलिस बल के 18 जवानों ने अपने प्राण गंवाए, जबकि 1,949 पुलिसकर्मी घायल हुए।

योगी सरकार के कार्यकाल में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ पुलिस बल की सक्रियता और जवाबदेही पर जोर दिया गया है। कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और जवाबदेही के अनुरूप हो। अपराध नियंत्रण की सफलता का आकलन नागरिकों की सुरक्षा, अपराध की रोकथाम और न्यायिक प्रक्रिया के प्रभावी संचालन के आधार पर भी किया जाना चाहिए।

नशे के कारोबार और जहरीली शराब के खिलाफ व्यापक कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित की गई है। गाजीपुर, बाराबंकी, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर और झांसी में छह एंटी नारकोटिक्स थाने स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आठ क्षेत्रीय परिचालन इकाइयां और नोएडा में एक उप-इकाई स्थापित की गई है।