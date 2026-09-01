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योगी सरकार का ‘हॉट कुक्ड मील’ बना 33 लाख नौनिहालों का सुरक्षा कवच

By Digital Desk Edited By: Gaurav Tiwari
Updated: Tue, 01 Sep 2026 03:01 PM (IST)

योगी सरकार की 'हॉट कुक्ड मील' योजना उत्तर प्रदेश के 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के ...और पढ़ें

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HighLights

  1. 32.88 लाख से अधिक बच्चों को मिल रहा ताजा भोजन।

  2. आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रतिदिन परोसा जा रहा गर्म, संतुलित आहार।

  3. भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर सरकार का सख्त जोर।

डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बाल स्वास्थ्य और कुपोषण मुक्त भविष्य की नींव को मजबूत करते हुए योगी सरकार की 'हॉट कुक्ड मील' योजना आंगनबाड़ी केंद्रों की तस्वीर बदल रही है। 'सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0' अभियान के तहत प्रदेश के करीब 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के 32.88 लाख से अधिक नौनिहालों को प्रतिदिन ताजा, गर्म और संतुलित भोजन परोसा जा रहा है।

यह पहल न केवल बच्चों में बचपन से ही स्वस्थ आहार की आदत डाल रही है, बल्कि राज्य में शिशु स्वास्थ्य मानकों को भी नए आयाम दे रही है।

साप्ताहिक मेन्यू में विविधता और गुणवत्ता की गारंटी

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के मानकों के अनुसार, बच्चों की थाली में हर दिन विविधता का ध्यान रखा गया है। मेन्यू में रोटी, चावल, दाल और मौसमी हरी सब्जियों से भरपूर स्वादिष्ट तहरी शामिल है।

भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर सरकार का रुख बेहद सख्त है। 

सघन जांच प्रक्रिया: कोटेदार से मिलने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता की सख्त जांच के साथ-साथ सब्जियों को पकाने से पहले कई बार धोने के निर्देश दिए गए हैं।

सुरक्षा प्रोटोकॉल (टेस्टिंग रोस्टर): बच्चों को भोजन परोसने से पूर्व दो वयस्कों—जैसे शिक्षक, रसोइया या माता समिति के सदस्यों द्वारा रोजाना इसका स्वाद व गुणवत्ता जांची जाती है।

प्रति बच्चा 70 ग्राम पोषण: प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न से तैयार पोषाहार सुनिश्चित किया जा रहा है।

सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर और विभागीय तालमेल

अपर मुख्य सचिव (महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग) लीना जौहरी के अनुसार, 1.45 लाख को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर 'पीएम पोषण योजना' की रसोइयों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं, 0.44 लाख नॉन-को-लोकेटेड केंद्रों पर स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों की मदद से रसोई बर्तन व गैस चूल्हे उपलब्ध कराकर निर्बाध भोजन व्यवस्था संचालित की जा रही है।

 