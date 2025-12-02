Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Cabinet Meeting: योगी सरकार का बड़ा फैसला, हर मंडल में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने की मिली मंजूरी

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:19 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हर मंडल में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इन केंद्रों में दिव्यांगजनों को चिकित्सा, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक सहायता मिलेगी। सरकार का लक्ष्य दिव्यांगजनों को बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस योजना को लागू करेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    हर मंडल में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने को मंजूरी।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिव्यांगजनों के लिए एक अहम निर्णय लिया गया। सरकार ने राज्य के सभी 18 मंडलों में नए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) खोलने को मंजूरी दे दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्तमान में प्रदेश के 38 जिलों में ऐसे केंद्र चल रहे हैं, लेकिन कतिपय समस्याओं के कारण कई जगह संचालन प्रभावित हो रहा था। अब सरकार पूरे ढांचे को नए सिरे से संसाधनों से लैस करते हुए संचालित करने जा रही है, ताकि दिव्यांगजनों को मिलने वाली सेवाओं में कोई बाधा न आए।

    कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नए डीडीआरसी खुलने से प्रदेश में दिव्यांगजनों को एक ही जगह पर सर्वे, पहचान, शिविर, सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग फिटमेंट और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी।

    इसके साथ ही फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी जैसी नैदानिक सेवाएं भी इन केंद्रों पर दी जाएंगी। यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांग प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाने में भी अब लोगों को ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

    सरकार का मानना है कि इस फैसले से दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिल सकेगा तथा उनके पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया मजबूत होगी।