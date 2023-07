होमगार्ड विभाग में 81 हजार से अधिक जवान ड्यूटी कर रहे हैं जिनमें लगभग तीन हजार महिला होमगार्ड स्वयंसेवक भी हैं। एक अधिकारी के अनुसार 30 वर्ष तक आयु की 254 तथा 40 वर्ष आयु तक की 762 महिला होमगार्ड हैं। लगभग एक हजार महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश प्रदान किए जाने पर मंथन चल रहा है। इसमें विभाग पर लगभग पांंच करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ सकता है।

UP: महिला होमगार्ड्स को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में योगी सरकार

