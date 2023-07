लोकसभा चुनाव 2024 की तैयार‍ियों को लेकर योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार के मंत्री डा. संजय कुमार निषाद ने बेटे के साथ भाजपा अध्‍यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्‍होंने आरक्षण पर चर्चा क साथ निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के समायोजन के मुद्दे को भी उठाया। बता दें क‍ि सुभासपा के एनडीए में शाम‍िल होने के बाद तेजी से प्रदेश के राजनीत‍िक समीकरण बदल रहे हैं।

UP Politics: योगी के मंत्री संजय निषाद ने बेटे के साथ की BJP अध्‍यक्ष जेपी नड्डा मुलाकात

