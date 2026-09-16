जेल वार्डर और प्रवर्तन सिपाही भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण, पूर्व अग्निवीरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पूर्व अग्निवीरों को जेल व परिवहन विभाग में होने वाली भर्तियों में 20 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

प्रस्ताव के अनुसार परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अग्निवीर जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। साथ ही अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार जेलों में जेल वार्डरों की सीधी भर्ती के तहत पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण के साथ समायोजित किया जाएगा।