उत्तर प्रदेश बनेगा डिजिटल हब, सीएम योगी आज जीसीसी इनोवेशन समिट-2026 का करेंगे उद्घाटन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश को वैश्विक नवाचार और डिजिटल इंजीनियरिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने को लेकर सोमवार को लखनऊ में आयोजित की जा रही वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) इनोवेशन समिट-2026 का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।

इस दौरान जीसीसी के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं, तकनीकी विकास और प्रदेश में वैश्विक कंपनियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर चर्चा होगी। लखनऊ के द सेंट्रम होटल में आयोजित होने वाली समिट में जीसीसी क्षेत्र की कंपनियों और विश्वविद्यालयों के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया जाएगा।