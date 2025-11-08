बिहार में आज मुख्यमंत्री योगी की होंगी तीन जनसभाएं, भाजपा और एनडीए के लिए करेंगे प्रचार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिहार विधान सभा चुनाव के प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को तीन जनसभाएं कर भाजपा व एनडीए के पक्ष में माहौल बनाएंगे। मुख्यमंत्री अब तक 24 जनसभाएं व एक रोड शो कर चुके हैं।

योगी शनिवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ वाराणसी में कार्यक्रम करने के बाद बिहार के चुनाव प्रचार में जाएंगे। उनकी पहली जनसभा पूर्वी चम्पारण जिले की मोतिहारी विधान सभा क्षेत्र में होगी। यह जनसभा स्पोर्ट्स क्लब में दोपहर 12:30 बजे से होगी। इसके बाद दूसरी जनसभा पूर्वी चम्पारण जिले की पिपरा विधान सभा क्षेत्र में होगी। यह जनसभा तिरहुत हाई स्कूल मेहसी में दोपहर 1:45 बजे से होगी।