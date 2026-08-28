'नारी सम्मान का प्रतीक है रक्षा बंधन का पर्व', सीएम योगी और राज्यपाल समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश व प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल ने शुभकामना संदेश में कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के बीच प्रेम, स्नेह, विश्वास और आपसी समर्पण का पवित्र पर्व है। यह पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ परस्पर सम्मान, सहयोग और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देता है।

रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति में नारी सम्मान और पारिवारिक मूल्यों की सुदृढ़ परंपरा का प्रतीक है। यह अवसर हमें महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के प्रति अपने संकल्प को और मजबूत करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह, विश्वास और संकल्प का पर्व है। यह पर्व परिवार को जोड़ने, समाज में आत्मीयता बढ़ाने तथा बहन-बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान के प्रति अपने दायित्व का स्मरण कराने वाला है। यह पर्व हमारी सनातन संस्कृति और सुदृढ़ सामाजिक परंपराओं का प्रतीक है। रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के रिश्ते का उत्सव नहीं, बल्कि कर्तव्य और संरक्षण की भावना का भी पर्व है।

स्नेह, विश्वास, संस्कार एवं आत्मीयता के पावन पर्व रक्षाबंधन की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।



आइए, भाई-बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक इस पवित्र पर्व पर हम सभी अपनी सनातन सांस्कृतिक विरासत एवं पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने हेतु संकल्पित हों। pic.twitter.com/dz1nZU33Z5 — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 28, 2026 भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। पंकज चौधरी ने कहा कि भारतीय संस्कृति की विशेषता में परिवार के प्रति दायित्व-बोध और कर्तव्य-भाव का संकल्प निहित है। इसलिए हमारे प्रत्येक पर्व में पारिवारिक संबंधों की आत्मीयता को प्रगाढ़ करने के साथ-साथ अपने दायित्वों और संकल्पों को दृढ़ करने का भाव भी समाहित रहता है।