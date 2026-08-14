योगी आदित्यनाथ सरकार का प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को बड़ा गिफ्ट, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार राजकीय और सहायता प्राप्त बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के बाद अब वित्तविहीन प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षकों को भी मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ देने जा रही है। शिक्षा मित्रों से साथ सरकार अनुदेशकों को भी इसका लाभ दे रही है। इसके साथ ही दस लाख विद्यार्थियों को 1200-1200 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

सरकार की इन दोनों पहलों का सीधा लाभ प्रदेश के लाखों परिवारों और शिक्षकों को मिलने की उम्मीद है। जहां एक ओर छात्रों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता का स्कूल ड्रेस, जूते-मोजे और अन्य जरूरी शैक्षणिक सामग्री खरीदने में किया जा सकेगा, वहीं प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों से राहत मिल जाएगी।

प्रदेश में प्राइवेट 35 हजार विद्यालय हैं और उनके तीन लाख से अधिक शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी बीएसए को इसके क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के करीब तीन लाख प्राइवेट स्कूल टीचरों और उनके आश्रितों को कैशलेस मेडिकल इलाज देने की तैयारी है।

निर्देशों में कहा गया है कि शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए विकसित पोर्टल (http://cmtcts-upsdc-gov-in) पर अपना पंजीकरण करना होगा। शिक्षक द्वारा अपना और अपने आश्रितों का इस पोर्टल पर उनके आधार कार्ड के अनुसार विवरण दर्ज करना होगा। संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पास प्रथम स्तर पर सत्यापन व अनुमोदन के लिए शिक्षक का आवेदन भेजना होगा।

प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक की नियुक्ति नियमानुसार होने और लगातार कार्यरत होने की स्थिति में परीक्षण के बाद आवेदन संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन व अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। यदि संबंधित शिक्षक किसी कारण से विद्यालय से अलग होता है तो प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि खंड शिक्षा अधिकारी को इसकी जानकारी तत्काल दी जाए। जिससे संबंधित शिक्षक को कैशलेस चिकित्सा योजना से अलग किया जा सके।

खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर से आवेदन के अनुमोदन के बाद संबंधित बीएसए को अंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन भेजा जाएगा। फिर बीएसए द्वारा आवेदन को स्वीकृत करने के साथ सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होगी। निदेशक ने सभी बीएसए को वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को योजना से लाभांवित करने के लिए निदेशालय को सात दिन में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

दस लाख विद्यार्थियों को जल्द ही आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश के सरकारी परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब दस लाख विद्यार्थियों को जल्द ही 1,200 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह धनराशि विद्यार्थियों से संबंधित निर्धारित जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसमें अब नए दाखिले लेने वाले और किसी वजह से अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाने वाले विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जा रहा है।