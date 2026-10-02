योगी सरकार ने एक वर्ष बढ़ाया यूपी महिला आयोग का कार्यकाल, 25 सदस्यों को मिला एक काम करने का और मौका

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सभी सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष और बढ़ा दिया है। कार्यकाल बढ़ोतरी का आदेश महिला कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने जारी कर दिया है।

महिला कल्याण और प्रशासनिक मोर्चे पर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्यों का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। इस फैसले के तहत आयोग की कुल 25 सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया गया है, जिससे आने वाले समय में आयोग के कामकाज और महिला हितों से जुड़े अभियानों को और अधिक गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार के इस कदम से महिला आयोग की टीम को अपने अधूरे पड़े कार्यों और योजनाओं को धरातल पर पूरी तरह उतारने का एक और अवसर मिल गया है।

महिला आयोग की इन सदस्यों का पिछला कार्यकाल पूरा होने वाला था, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके कार्यों की समीक्षा की और प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए उनके कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया।

इस आदेश के जारी होने के बाद आयोग से जुड़ी सभी 25 सदस्यों का कार्यकाल आगामी एक साल के लिए सुरक्षित हो गया है। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस फैसले को काफी सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि इससे महिलाओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और सुरक्षा से जुड़े मामलों में निरंतरता बनी रहेगी।

महिला आयोग की इस विस्तारित टीम के सामने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, घरेलू हिंसा के मामलों पर रोक, और सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार जैसी कई अहम जिम्मेदारियां हैं। कार्यकाल बढ़ने के बाद सभी सदस्य अब और अधिक ऊर्जा के साथ अपने तय लक्ष्यों को पूरा करने में जुटेंगी। इस घोषणा के बाद से महिला आयोग के कार्यालय और समर्थकों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है।