    उत्तर प्रदेश सरकार ने रद की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, UPESSC ने कराई थी परीक्षा

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:45 PM (IST)

    Assistant Professor Exam Cancelled : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने बीती अप्रैल महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का आयोजन कि ...और पढ़ें

    सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को रद कर दिया

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश एसटीएस को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में धांधली मिलने पर सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को रद कर दिया है। इसके माध्यम से 1253 रिक्त पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जानी थी।

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की एडेड डिग्री कालेजों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। जांच में नकल माफिया की सक्रिय भूमिका, फर्जी प्रश्नपत्र और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद पूरी परीक्षा को निरस्त कर दिया गया।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों के भविष्य और चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्राथमिकता देते हुए यह कड़ा फैसला लिया। जांच में यह भी उजागर हुआ कि महबूब अली, आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष कीर्ति पांडेय का गोपनीय सहायक था, जिससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए। इसी कारण जांच को निष्पक्ष रखने के लिए तत्कालीन आयोग अध्यक्ष से त्यागपत्र लिया गया था।

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज ने विज्ञापन संख्या-51 के तहत एडेड डिग्री कालेजों में 910 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए 16 और 17 अप्रैल 2025 को लिखित परीक्षा आयोजित कराई थी। भर्ती के लिए करीब 82 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

    परीक्षा के तुरंत बाद से ही बड़े पैमाने पर धांधली, नकल और अवैध वसूली की शिकायतें सामने आने लगी थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसटीएफ से गोपनीय जांच कराई गई। जांच के दौरान पिछले वर्ष 20 अप्रैल को एसटीएफ ने फर्जी प्रश्नपत्र तैयार कर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल को गिरफ्तार किया।

    परीक्षा में धांधली और अवैध धन वसूली के आरोप 

    इन पर परीक्षा में धांधली और अवैध धन वसूली के आरोप हैं। इस संबंध में थाना विभूतिखंड, लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ में मुख्य आरोपी महबूब अली ने स्वीकार किया कि उसने माडरेशन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न विषयों के प्रश्नपत्र निकाल लिए थे और उन्हें पैसे लेकर कई अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया।

    एसटीएफ की गहन विवेचना और डेटा एनालिसिस से उसकी पुष्टि हुई। जांच के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तों और उनसे जुड़े अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबरों का डेटा विश्लेषण किया गया। मुखबिर तंत्र से मिली सूचनाओं के आधार पर अन्य संदिग्ध लोगों के नाम भी सामने आए। इसके बाद आयोग से संदिग्ध अभ्यर्थियों का डाटा मंगाया गया। डाटा मिलान और जांच में यह स्पष्ट हो गया कि परीक्षा की शुचिता पूरी तरह भंग हुई है।

    उधर, परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की शिकायतों पर शासन ने एक कमेटी गठित की थी। ओएमआर शीटों की जांच के बाद चार सितंबर को परिणाम घोषित किया गया और साक्षात्कार की तिथि भी तय कर दी गई थी। हालांकि, बढ़ते विरोध और जांच के चलते साक्षात्कार नहीं हो सका। परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आयोग के बाहर धरना-प्रदर्शन भी किया था।

    इन सभी तथ्यों और एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को पूरी तरह निरस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा का आयोजन दोबारा जल्द किया जाए और यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय हो। माना जा रहा है कि अभ्यर्थियों के हित में परीक्षा कैंसिल की गई है। ‍

    भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं:योगी 

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा रद करने का निर्देश देने के बाद कहा कि सरकार सभी भर्तियों, चयन प्रक्रियाओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सूचितापूर्ण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से परीक्षा सुनिश्चित कराये। परीक्षा की शुचिता भंग होने के स्पष्ट संकेत मिलते ही सरकार ने इसको रद कर दिया है। माना जा रहा है कि अब पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नई परीक्षा होगी। भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा रद होने से अभ्यर्थियों में राहत है।