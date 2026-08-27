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यूपी में स्टार्टअप्स को मिल रहा पूरा सपोर्ट, 'वन पोर्टल-वन विंडो' से आसान हुई राह; फाउंडर्स ने की योगी सरकार की तारीफ

By Digital Desk Edited By: Amit Singh
Updated: Thu, 27 Aug 2026 07:32 PM (IST)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 107 स्टार्टअप्स और 9 इनक्यूबेटर्स को कुल 5.21 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित ...और पढ़ें

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HighLights

  1. सीएम योगी ने 107 स्टार्टअप्स को 3.42 करोड़ रुपये दिए।

  2. 'वन पोर्टल, वन विंडो' नीति से स्टार्टअप्स को लाभ।

  3. यूपी रक्षा, एयरोस्पेस, स्वास्थ्य में नवाचार का केंद्र।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अब केवल पारंपरिक उद्योगों का ही नहीं, बल्कि नए दौर के इनोवेशन और स्टार्टअप्स का भी बड़ा हब बन रहा है। राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली है। राजधानी लखनऊ के लोकभवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सीएम योगी ने 107 स्टार्टअप्स को 3.42 करोड़ रुपये और 9 इनक्यूबेटर्स को 1.79 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि के चेक बांटे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप फाउंडर्स से सीधा संवाद कर उन्हें सरकार के हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में मौजूद युवा उद्यमियों ने योगी सरकार की 'वन पोर्टल, वन विंडो' जैसी नीतियों की जमकर सराहना की।

'वन विंडो' से आसान हुई राह, 20 दिन का काम तुरंत

कार्यक्रम के दौरान 'एडूबुक' के सह-संस्थापक अपूर्व बजाज और सीओओ शिवानी मल्होत्रा ने योगी सरकार की स्टार्टअप नीति को गेमचेंजर बताया। साइबर सिक्योरिटी, एआई और डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले इस स्टार्टअप को 4.50 लाख रुपये का अनुदान मिला है। शिवानी ने बताया कि उनके पोर्टल से छात्रों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अब तुरंत हो जाता है, जिसमें पहले 20 दिन लगते थे। इसके अलावा, योगी सरकार की महिला प्रोत्साहन नीति से प्रेरित होकर उनके लखनऊ कार्यालय में 50 प्रतिशत स्टाफ महिलाएं हैं।

डिफेंस और एयरोस्पेस में यूपी के स्टार्टअप्स की उड़ान

सुरक्षा बलों के लिए आधुनिक उपकरण बनाने में भी यूपी के स्टार्टअप्स पीछे नहीं हैं। 'एंड्योरएयर सिस्टम्स' के सीईओ रामा कृष्णा ने बताया कि उनकी कंपनी सेना के लिए लॉजिस्टिक्स, सर्विलांस और अटैक ड्रोन बना रही है, जिसमें 150 लोग काम कर रहे हैं। वहीं, 'सिंह डायनेमिक्स' के डॉ. हिमांशु सिंह सेना के लिए छोटे हथियार विकसित कर रहे हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष के क्षेत्र में, 'त्रिशूल पल्सेशन टेक्नोलॉजी' क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन पर काम कर रही है, जिसके उत्पाद विदेशी कंपनियों को भी सप्लाई हो रहे हैं। इन सभी कंपनियों ने प्रोटोटाइप और विस्तार के लिए योगी सरकार से मिले अनुदान को बेहद अहम बताया।

हर घर जल और हेल्थकेयर सेक्टर में इनोवेशन

बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी स्टार्टअप्स बड़े बदलाव ला रहे हैं। 'वीडीटी पाइपलाइन' के एमडी भुवनेश शर्मा ने बताया कि उनका स्टार्टअप तेल, गैस और पानी की पाइपलाइन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। सीएम योगी ने उनके साथ प्रदेश के 'हर घर तक पानी' पहुंचाने के विजन पर चर्चा की और जमीन व फंड का आश्वासन दिया। वहीं, हेल्थकेयर सेक्टर में 'जेनोमिक्स सॉल्यूशंस' की डॉ. दीक्षा भारतीया नवजात शिशुओं में दुर्लभ बीमारियों की स्क्रीनिंग पर काम कर रही हैं। इसके लिए पेटेंट भी फाइल किया जा चुका है।

बीमारू से विकास की ओर बढ़ता प्रदेश

कार्यक्रम में मौजूद सभी स्टार्टअप फाउंडर्स की बातों का एक ही लब्बोलुआब था— उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह बदल चुका है। कभी बीमारू कहे जाने वाले इस राज्य में अब इनोवेशन, फंडिंग और उद्योग के लिए एक शानदार इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। सरकार से मिल रही आर्थिक मदद, जमीन और तकनीकी सुविधाओं के कारण यूपी के युवा अब नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं।