    गुरु-शिष्य की जोड़ी ने बढ़ाया देश का मान, इटौरा सर्वोदय विद्यालय के शिक्षक और छात्र ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में लहराया तिरंगा

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    इटौरा सर्वोदय विद्यालय के शिक्षक और छात्र ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। गुरु-शिष्य की इस जोड़ी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से विद्यालय और देश को गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है और पूरे देश में उत्साह की लहर है। दोनों भविष्य में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

    अंतरराष्ट्रीय मंच पर आगरा के सर्वोदय विद्यालय ने किया शानदार प्रदर्शन

