Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Woman Cricket World Cup: लखनऊ में विश्वकप विजेता क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का स्वागत, मुख्यमंत्री और डीजीपी ने दी बधाई

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:22 PM (IST)

    Deepti Sharma Met CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान दीप्ति शर्मा के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे और सभी ने एक स्वर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खेल और खिलाड़ियों के हित में प्रयास को जमकर सराहा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य दीप्ति शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: महिला क्रिकेट विश्व कप की विजेता क्रिकेट टीम की सदस्य दीप्ति शर्मा का घर यानी उत्तर प्रदेश में जोरदार स्वागत हो रहा है। आगरा में गुरुवार को तो शुक्रवार को लखनऊ में दीप्ति शर्मा को खूब आशीर्वाद मिला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुशल खिलाड़ी कोटा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस में उपाधीक्षक के पद पर भर्ती दीप्ति शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ‍उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के मुख्यालय में दीप्ति ने डीजीपी राजीव कृष्णा से भी भेंट की और उसके बाद मीडिया से भी मुखातिब हुईं।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान दीप्ति शर्मा के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे और सभी ने एक स्वर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खेल और खिलाड़ियों के हित में प्रयास को जमकर सराहा। इस अवसर पर दीप्ति ने कहा कि प्रदेश से मुझे काफी मान सम्मान मिला है। पुलिस में डीएसपी बनने के बाद परिवार वाले बहुत खुश हुए, जो चाहते थे कि हमारे परिवार से एक सदस्य पुलिस में जाए। जहां तक महिला क्रिकेट का सवाल है तो इसके बढ़ावे के लिए मुझसे जो भी कहा जाएगा, उसके लिए हमेशा तैयार हूं।

    इससे पहले दीप्ति शर्मा पुलिस मुख्यालय पहुंची। यहां उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्णा से मुलाकात की। इसके बाद संवाददाताओं से बातचीत में डीएसपी दीप्ति ने कहा कि भारत की मेजबानी में हो रहे महिला विश्वकप को लेकर हम सभी खिलाड़ी काफी उत्साहित थे। यह मौका चार वर्ष में एक बार आता है और हम इसे खोना नहीं चाहते थे। लीग चरण में लगातार तीन मैच हारना चिंता का विषय था, लेकिन हमने अपना हौसला नहीं खोया और फिर अपनी लय हासिल की।

    Deepti and Family Dainik Jagran
    उन्होंने कहा कि मेरे विचार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला हमारे लिए बड़ा मुकाबला था, जहां सात बार की चैंपियन से पार पाना आसान नहीं लग रहा था। हालांकि मुकाबले से पहले हम सभी इस विश्वास के साथ उतरे थे कि यह मैच जीत सकते हैं। ठीक वैसा ही हुआ और हमने धमाकेदार जीत के साथ फाइनल में प्रवेश किया।

    फाइनल में भी सभी खिलाड़ियों से शानदार खेल दिखाया, जिसकी बदौलत हमारी टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी। परिणाम हमारे लिए विश्वकप विजेता ट्रॉफी के रूप में सामने आया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक विजय यात्रा पर उन्होंने कहा कि खेलों में लड़कियों के आगे आने में अभिभावकों की भूमिका अहम है।

    अपने प्रदर्शन के बारे में दीप्ति ने कहा कि काफी मेहनत की थी। टीम मैनेजमेंट ने भी मुझ पर विश्वास जताया। मैं विश्वकप में अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन से बहुत खुश हूं, लेकिन टीम की जीत ज्यादा जरूरी थी। विश्वकप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनना भी मेरे कॅरिअर बड़ी उपलब्धि रही। इस खूबसूरत याद को हमेशा संजोकर रखना चाहूंगी।

    प्रदेश की महिला खिलाड़ियों को संदेश देते हुए दीप्ति ने कहा कि एक खिलाड़ी होने के नाते मैं यह कहना चाहती हूं कि अपने लक्ष्य को तय करके उसकी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए तभी सफलता मिल पाती है। महिलाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे लाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका अभिभावकों की होती है। अभिभावकों को आगे आकर अपने बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

    टीम की प्रधानमंत्री से मुलाकात पर दीप्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात बेहद गौरवशाली पल था। उन्होंने हमने बहुत सहजता से बात की। उन्होंने काफी समय हमारे साथ बिताया। इसके साथ ही सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आप सभी इसी तरह आगे भी ट्रॉफी जीतते रहें ताकि फिर से हम सभी एक बार मिलकर बैठ सके।