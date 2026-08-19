Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

लखनऊ के मैनकाइंड अस्पताल में महिला की मौत, जांच पूरी होने तक संचालन पर लगी रोक

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Updated: Wed, 19 Aug 2026 04:56 PM (IST)

Lucknow Crime: स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारण और उपचार में लापरवाही की स्थिति स्पष्ट होगी।

जांच जारी रहने अस्पताल के संचालन पर रोक

जांच जारी रहने अस्पताल के संचालन पर रोक

HighLights

  1. सीएमओ डॉ एनबी सिंह ने शिकायती पत्र पर कराई जांच

  2. सीएमओ ने सात दिन में तलब की जांच की विस्तृत रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी के मैनकाइंड अस्पताल में दो दिन पहले हुई महिला की मृत्यु के प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। एसीएमओ डॉ एपी सिंह के नेतृत्व में तीन डॉक्टरों के टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया और जांच जारी रहने अस्पताल के संचालन पर रोक लगा दी है।

गुडंबा क्षेत्र के मैनकाइंड अस्पताल में महिला की मौत के मामले में परिवारजन ने बुधवार को सीएमओ डॉ एनबी सिंह को शिकायत पत्र सौंपा। जिसके बाद एसीएमओ डॉ एपी सिंह के नेतृत्व में तीन डॉक्टरों के टीम अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंची। डॉ एपी सिंह के अनुसार, जांच पूरी होने तक अस्पताल के संचालन पर रोक लगा दी गई है। सीएमओ ने सात दिन में मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

लखनऊ के गुडंबा क्षेत्र के मैनकाइंड अस्पताल में दो दिन पहले बाराबंकी की महिला और नवजात की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड़ में दिख रहा है। विभाग ने जांच पूरी होने तक अस्पताल के संचालन पर रोक लगा दी है। इसके तहत नए मरीजों की भर्ती और इलाज संबंधी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।

निजी अस्पतालों के नोडल अधिकारी डॉ. एपी सिंह की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम बुधवार को अस्पताल पहुंची। टीम ने अस्पताल में उपलब्ध दस्तावेज और महिला के इलाज से जुड़े रिकॉर्ड जांचे और संचालक के बयान लिए। अस्पताल के संचालन, पंजीकरण और उपचार से संबंधित जरूरी कागजात भी टीम ने जुटाए हैं।

डॉ.एपी सिंह ने बताया कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई। इसकी पड़ताल की जा रही है। टीम अस्पताल के दस्तावेजों और उपचार संबंधी रिकॉर्ड का मिलान करेगी। जांच में यह भी देखा जाएगा कि इलाज के दौरान किसी स्तर पर लापरवाही तो नहीं हुई।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारण और उपचार में लापरवाही की स्थिति स्पष्ट होगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अस्पताल के खिलाफ आगे की कार्रवाई तय होगी।

यह भी पढ़ें- लखनऊ में नशेड़ी युवक ने फांसी पर लटकने के लिए बनाया फंदा, आहत बेटी उस पर झूली और मौत

यह भी पढ़ें- फिरोजाबाद: पुलिस टीम ने किया पीछा, शराब से लदी पिकअप लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई