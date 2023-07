UP News: टिकट लेकर देख सकेंगे विधान भवन की खूबियां, 15 अगस्त से होगा शुरू; छात्रों को देंगे होंगे 25 रुपए

UP News बहुत जल्द आमजन भी बिना किसी सिफारिश के विधान भवन के विधान सभा मंडप कॉरिडोर विधान भवन पुस्तकालय चित्र वीथिका और विधायी डिजिटल वीथिका को देख सकेंगे। एक कार्यदिवस में चार गाइडेड टूर अलग-अलग बैच में संचालित होंगे। टूर में आने वाले लोग दर्शक दीर्घाओं से सभामंडप को देख सकेंगे और इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। आगंतुकों की न्यूनतम संख्या दस और अधिकतम 80 होगी।

Uttar Pradesh News: टिकट लेकर देख सकेंगे विधान भवन की खूबियां

