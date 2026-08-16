लखनऊ में तड़के हुई बारिश के बाद सड़कें जलमग्न, निचले इलाकों के घरों में घुसा बरसात का पानी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में शनिवार रात और रविवार तड़के तेज बरसात में शहर के ड्रेनेज सिस्टम की हकीकत सामने आ गई। कई जगह सड़कें जलमग्न हो गईं तो निचले इलाकों के घरों में बरसात का पानी घुस गया।

रविवार तड़के हुई बारिश के बाद जानकीपुरम, इंदिरा नगर के भूतनाथ, टेढ़ी पुलिया और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे समेत कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया। कॉलोनियों में दो से तीन फीट तक पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बारिश का सबसे ज्यादा असर जानकीपुरम में देखने को मिला। यहां कई घरों के मेन गेट और ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह पानी में डूब गए। लोगों को अपना सामान बचाने के साथ पहली मंजिल पर जाना पड़ा।

जलभराव के कारण कई कॉलोनियों का मुख्य मार्गों से संपर्क भी प्रभावित हुआ। प्रशासन के मुताबिक जानकीपुरम जैसे निचले इलाकों में जल निकासी के लिए पंपिंग स्टेशनों को पूरी क्षमता से चलाया जा रहा है। टीमों को जलभराव वाले इलाकों में लगातार निगरानी रखने और पानी निकालने के निर्देश दिए गए हैं।

महानगर सचिवालय कॉलोनी के घरों में घुसा नाले का पानी सुबह हुई हल्की बारिश ने महानगर सचिवालय कॉलोनी में जल निकासी व्यवस्था की गंभीर स्थिति को उजागर कर दिया। नाले में आई बाढ़ के कारण माउंट कार्मल स्कूल के बगल में स्थित C-टाइप के 10-12 मकानों में नाले का गंदा पानी घुस गया। नाले का पानी घरों में घुसने से बेड, सोफा, फ्रिज एवं अन्य घरेलू सामान पानी में डूब गए। जिससे प्रभावित परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

घरों में नाले का गंदा पानी भर जाने के कारण तेज दुर्गंध फैल रही है तथा संक्रमण एवं विभिन्न बीमारियों का खतरा उत्पन्न हो गया है। यहां आठ महीने से नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। नाले का निर्माण अधूरा होने तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण प्रत्येक बारिश में निवासियों को गंभीर जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से तत्काल राहत एवं स्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग की है।