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    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सब-वे में भरा पानी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कसा तंज

    By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 02:49 PM (IST)

    Akhilesh Yadav: पानी निकालने के लिए लगाए गए वाटर मोटर पंप का वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर ...और पढ़ें

    HighLights

    1. टर्मिनल को पार्किंग क्षेत्र से जोड़ने वाले मार्ग पर भरा था पानी

    2. ‘अब क्या एअरपोर्ट पर नाव चलेगी, जहां-जहां भाजपा सरकार, वहां महा-भ्रष्टाचार’

    3. एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा- 30 मिनट में स्थिति हुई सामान्य

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। ग्रेटर नोएडा में दोपहर हुई तेज वर्षा के कारण मंगलवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल को पार्किंग क्षेत्र से जोड़ने वाले मार्ग (सब-वे) पर कुछ समय के लिए पानी जमा होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है।

    उत्तर प्रदेश में किसी भी निर्माण की गुणवत्ता घटिया मिलने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं गंवाते हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने साथ ही अन्य कई कमियों को लेकर सरकार पर जमकर बरसे थे।

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल को पार्किंग क्षेत्र से जोड़ने वाले मार्ग (सब-वे) पर पानी निकालने के लिए लगाए गए वाटर मोटर पंप का वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर जोरदार तंज कसा है।

    जहां भाजपा सरकार, वहां महा-भ्रष्टाचार

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल निर्माण को बेहद घटिया बताया है और अपने एक्स अकाउंट पर प्रतिक्रिया को भी पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि अब क्या एअरपोर्ट पर नाव चलेगी, जहां भाजपा सरकार, वहां महा-भ्रष्टाचार।

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    जलभराव के चलते यात्रियों को कुछ देर परेशानी का सामना करना पड़ा

    ग्रेटर नोएडा में मंगलवार दोपहर हुई तेज वर्षा के चलते करीब छह माह पहले शुरू हुए नोएडा एयरपोर्ट के टर्मिनल को पार्किंग क्षेत्र से जोड़ने वाले मार्ग (सब-वे) पर कुछ समय के लिए पानी जमा हो गया। सब-वे फोरकोर्ट को पार्किंग एरिया से जोड़ता है। यात्री इसी रास्ते से बाहर निकलकर गंतव्य को जाते हैं। जलभराव के चलते यात्रियों को कुछ देर परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि एहतियातन दो एस्केलेटर को बंद कराया गया। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक, 30 मिनट में ही जलनिकासी सुनिश्चित होने के साथ आवाजाही सामान्य हो गई। साथ ही एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स व यात्रियों का आवागमन सुचारू रूप से जारी रहा। लोगों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

    नोएडा एयरपोर्ट के पहले फेज के निर्माण में करीब 11 हजार करोड़ की लागत आई है। अत्यधिक वर्षा के चलते टर्मिनल के सामने बने वेटिंग एरिया में लगी विशेष सफेद फैब्रिक की छत, जो दूर से गंगा की लहरों जैसी दिखती है, से भी वर्षा का पानी टपकता देखा गया। एयरपोर्ट संचालक कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने बयान जारी कर कहा कि कम समय में हुई भारी वर्षा के कारण टर्मिनल और पार्किंग को जोड़ने वाले मार्ग पर कुछ देर के लिए पानी आया था। टीम ने 30 मिनट से भी कम समय में पानी हटा दिया। इससे उड़ान संचालन या एयरपोर्ट के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा और यात्रियों की आवाजाही सामान्य है।