उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन: कार्यों में शिथिलता पर तीन मुख्य अभियंताओं को चेतावनी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा बकाया विद्युत बिल वसूलने के लिए निर्देश दिए हैं। कार्यों में शिथिलता के कारण अलीगढ़, झांसी और सीतापुर के मुख्य अभियंताओं को चेतावनी भी दी है।

विद्युत वितरण कंपनियों की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष ने मंगलवार को अधिकारियों से कहा कि बकाया विद्युत बिल वसूलने के लिए अभियान चलाएं। एक-एक बकाएदार से संपर्क करें। जहां भी विद्युत हानियां अधिक हैं वहां योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था सुधारी जाए। उन्होंने कहा कि अगले महीने से ‘बिजली बिल राहत योजना’ आ रही है। इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में योजना के पात्र बकाएदारों का पंजीकरण कराकर बकाया जमा कराएं।

डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि जो उपभोक्ता नियमित बिल भुगतान करते रहे हैं यदि किसी कारणवश उनका बिल बकाया हो गया है तो उनसे संपर्क कर बिल जमा कराने का प्रयास करें न कि उनका कनेक्शन काट दें। सीतापुर के मुख्य अभियंता के परफार्मेंस का मूल्यांकन करते हुए इसकी रिपोर्ट देने का निर्देश मध्यांचल के प्रबंध निदेशक को दिया।