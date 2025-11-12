Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन: कार्यों में शिथिलता पर तीन मुख्य अभियंताओं को चेतावनी

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 12:23 PM (IST)

    UPPCL News: डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि जो उपभोक्ता नियमित बिल भुगतान करते रहे हैं यदि किसी कारणवश उनका बिल बकाया हो गया है तो उनसे संपर्क कर बिल जमा कराने का प्रयास करें न कि उनका कनेक्शन काट दें।

    prefferd source google
    Hero Image

    उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा बकाया विद्युत बिल वसूलने के लिए निर्देश दिए हैं। कार्यों में शिथिलता के कारण अलीगढ़, झांसी और सीतापुर के मुख्य अभियंताओं को चेतावनी भी दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विद्युत वितरण कंपनियों की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष ने मंगलवार को अधिकारियों से कहा कि बकाया विद्युत बिल वसूलने के लिए अभियान चलाएं। एक-एक बकाएदार से संपर्क करें। जहां भी विद्युत हानियां अधिक हैं वहां योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था सुधारी जाए। उन्होंने कहा कि अगले महीने से ‘बिजली बिल राहत योजना’ आ रही है। इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में योजना के पात्र बकाएदारों का पंजीकरण कराकर बकाया जमा कराएं।

    डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि जो उपभोक्ता नियमित बिल भुगतान करते रहे हैं यदि किसी कारणवश उनका बिल बकाया हो गया है तो उनसे संपर्क कर बिल जमा कराने का प्रयास करें न कि उनका कनेक्शन काट दें। सीतापुर के मुख्य अभियंता के परफार्मेंस का मूल्यांकन करते हुए इसकी रिपोर्ट देने का निर्देश मध्यांचल के प्रबंध निदेशक को दिया।

    कार्मिक की इच्छा के विरुद्ध वर्टिकल व्यवस्था में न शामिल करें

    पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिकारियों व कर्मचारियों की मर्जी के बगैर उन्हें वर्टिकल व्यवस्था का अंग न बनाया जाए। वर्टिकल व्यवस्था का उद्देश्य लखनऊ की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाना है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे क्षेत्रों में तैनात किया जाए जो इस व्यवस्था से आच्छादित नहीं है।