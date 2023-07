वंदे भारत एक्सप्रेस लखनऊ से अयोध्या होकर गोरखपुर तक चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से सुबह 605 बजे चलेगी। यह ट्रेन बस्ती 658 और अयोध्या 815 बजे में पहुंचकर दो मिनट के ठहराव के बाद लखनऊ सुबह 1020 बजे पहुंचेगी। इसी तरह लखनऊ से वंदे भारत एक्सप्रेस शाम 715 बजे चलकर अयोध्या रात 913 बजे और बस्ती 1030 बजे होते हुए गोरखपुर रात 1125 बजे पहुंचेगी।

Vnade Bharat Lucknow : लखनऊ से गोरखपुर महज 4 घंटे में पहुंचेगी वंदे भारत; अयोध्‍या पहुंचेगी इतने बजे

जागरण संवाददाता, लखनऊ : देश की पहली स्वदेशी सेमी हाइस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लखनऊ से अयोध्या होकर गोरखपुर तक की दूरी मात्र 4:10 घंटे में तय करेगी। इस रूट से अभी चल रही ट्रेन 15024 यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस इस दूसरी को तय करने में 6:20 घंटे का समय लेती है। वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला स्पीड ट्रायल मंगलवार को किया जाएगा। स्पीड ट्रायल के बाद ही रेलवे इस ट्रेन का टाइम टेबल और किराया जारी करेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस लखनऊ से अयोध्या होकर गोरखपुर तक चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से सुबह 6:05 बजे चलेगी। यह ट्रेन बस्ती 6:58 और अयोध्या 8:15 बजे में पहुंचकर दो मिनट के ठहराव के बाद लखनऊ सुबह 10:20 बजे पहुंचेगी। इसी तरह लखनऊ से वंदे भारत एक्सप्रेस शाम 7:15 बजे चलकर अयोध्या रात 9:13 बजे और बस्ती 10:30 बजे होते हुए गोरखपुर रात 11:25 बजे पहुंचेगी। हालांकि यह वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रस्तावित समय है। ट्रायल रन के बाद ही रेलवे टाइम टेबल तय कर सकेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस चारबाग स्टेशन से चलेगी या फिर लखनऊ जंक्शन से गोमतीनगर होकर दौड़ेगी, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस की सुरक्षा के लिए आरपीएफ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती प्लेटफार्म पर की जाएगी। वहीं रेलवे कंट्रोल रूम में एक वरिष्ठ अधिकारी को भी वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन के लिए तैनात किया जाएगा।

