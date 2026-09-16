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एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड में कल आ सकता है फैसला, पुलिसकर्मी पर हत्या का आरोप

By Ayushman Pandey Edited By: Shivam Yadav
Published: Wed, 16 Sep 2026 06:26 PM (IST)

विवेक तिवारी हत्याकांड में कल फैसला आने की संभावना है, जिसमें एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की 2018 में पुलिसकर्मी की गोली से मौत हो गई थी।

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जागरण संवाददाता, लखनऊ। गोमतीनगर के बहुचर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड में गुरुवार को फैसला आने की संभावना के बीच करीब आठ वर्ष पुराने मामले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की पुलिसकर्मी की गोली से मौत के बाद देश में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे। मामले में आरोपित सिपाही प्रशांत चौधरी और सहआरोपित संदीप कुमार के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

29 सितंबर 2018 की देर रात विवेक तिवारी अपनी सहकर्मी सना खान के साथ कार से लौट रहे थे। गोमतीनगर विस्तार में मकदूमपुर पुलिस चौकी के पास सिपाही प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार ने उनकी कार को रोकने का प्रयास किया।

पुलिस के अनुसार कार नहीं रुकी और टक्कर की स्थिति बनी। इसी दौरान प्रशांत चौधरी ने गोली चला दी, जो विवेक तिवारी को लगी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

घटना के बाद सना खान की तहरीर पर गोमतीनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर निलंबित किया गया। विवेक की पत्नी कल्पना तिवारी ने न्याय की मांग की। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित किया गया।

सुनवाई लखनऊ की जिल न्यायालय में चल रही है। वर्ष 2018 में मुकदमा दर्ज होने के बाद से गवाहों के बयान, साक्ष्य और अन्य न्यायिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ीं। मुकदमे में अंतिम बहस का चरण पूरा होने के बाद अब निर्णय की प्रतीक्षा है। छह अगस्त को अंतिम बहस हुई थी।