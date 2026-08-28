यूपी BJP प्रदेश प्रभारी बनने के बाद 5 सितंबर को पहली बार लखनऊ आएंगे विनोद तावड़े, बनेगी रणनीति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चुनावी व्यूहरचना बनाने में जुटी भाजपा नए प्रयोगों को धार दे रही है। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े पहली बार पांच सितंबर को लखनऊ आ रहे हैं।

यहां यूपी के चुनावी और सांगठनिक समीकरणों को मथेंगे। वह दो पालियों में बैठक करने के साथ ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संघ के पदाधिकारियों और अन्य दिग्गजों में मिलकर कार्यकर्ताओं के लिए होमवर्क बनाएंगे। 200 से ज्यादा विधायकों का टिकट काटने की रणनीति की जमीन मजबूत कर सकते हैं।

तावड़े को चुनावी प्रबंधन और संगठन का कुशल खिलाड़ी कहा जाता है। 2024 लोक सभा चुनाव में यूपी के पार्टी को बड़ा झटका लगने के बाद भाजपा ने रणनीति को बदला। अघोषित रूप से तावड़े को यूपी के दौरे पर भेजना शुरू किया। पिछले एक वर्ष से यूपी के चुनावी मनोविज्ञान को समझने के लिए लखनऊ और वाराणसी समेत प्रदेश के कई हिस्सों का दौरा किया। अब पार्टी ने प्रदेश प्रभारी बनाकर साफ कर दिया कि उनके अनुभव और कौशल का चुनावी फायदा 2027 विधान सभा चुनाव में लिया जाएगा।

वह भाजपाई रणनीति में बड़े बदलाव के सूत्रधार बन सकते हैं। उनके प्रयासों से प्रदेश इकाई में दो तिहाई चेहरे एवं सभी छह क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदला गया। हरियाणा एवं बिहार में प्रभारी के रूप में सफल पारी खेलने वाले तावड़े जानते हैं कि जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता में नाराजगी है। कार्यकताओं की भी निराशा कई बार झलकी है। इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है।

तावड़े ने इसी वर्ष 12 और 13 अप्रैल को लखनऊ में डेरा डालकर सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा की थी। वह मंत्रियों और सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिले दें। बाद में उनके हस्तक्षेप का असर 10 मई को योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर भी नजर आया। मंत्रिमंडल विस्तार में कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश राजपूत और सुरेंद्र दिलेर जैसे नए चेहरों को शामिल करने का धरातल बनाया।

पिछले दिनों प्रदेश इकाई के गठन में उनकी भूमिका दिल्ली की बैठकों में देखी गई। वह यूपी में निगम, आयोग एवं बोर्ड में चेहरों के समायोजन की प्रक्रिया में भी अहम भूमिका में हैं। तावड़े की संगठनात्मक यात्रा काफी सफल रही है। वह 2020 में हरियाणा के प्रभारी बनाए गए।