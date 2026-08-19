Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों ने फिर पकड़ी रफ्तार, कार्यदायी संस्था ने बारिश से प्रभावित हिस्से को किया दुरुस्त

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:44 PM (IST)

Ganga Expressway: एक्सप्रेसवे पर यातायात को बाधित किए बिना मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। बारिश के मौसम को देखते हुए एक्सप्रेसवे की नियमित पेट्रोलिंग और तकनीकी निरीक्षण बढ़ाया गया है।

HighLights

  1. एक्सप्रेसवे पर बिना यातायात को बाधित करे मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य

  2. गंगा एक्सप्रेसवे पर मौसम की स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। वर्षा के कारण बीते दिनों गंगा एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों में आई क्षति को समय रहते दुरुस्त कर लिया गया है। अब इस पर वाहनों ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और यातायात निर्बाध गति से चल रहा है। यहां पर सड़क की स्थिति पर लगातार निगरानी रखते हुए मौके पर तैनात टीमों ने तत्काल आवश्यक मरम्मत कार्य पूरा किया, जिससे एक्सप्रेसवे पर वाहनों का आवागमन सुचारु बना हुआ है।

प्रोजेक्ट हेड गंगा एक्सप्रेसवे, आरके मिश्र ने बताया कि बेहतर प्रबंधन और मुस्तैद टीमों की तत्परता के चलते बारिश से प्रभावित हिस्सों को समय रहते ठीक किया गया। एक्सप्रेसवे पर आवागमन को सुचारु बनाए रखने के लिए पूरी टीम लगातार फील्ड में सक्रिय है और मौसम की स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

एक्सप्रेसवे पर बिना यातायात को बाधित किए मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य किया गया है। बारिश के मौसम को देखते हुए एक्सप्रेसवे की नियमित पेट्रोलिंग और तकनीकी निरीक्षण बढ़ाया गया है। टीमों को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम सफर उपलब्ध कराया जा सके।

बारिश के दौरान एक्सप्रेसवे के संवेदनशील हिस्सों की लगातार निगरानी की जा रही है। जहां भी सड़क के किसी हिस्से में समस्या सामने आती है, वहां टीमों को तत्काल भेजकर आवश्यक सुधार कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन सर्वोच्च प्राथमिकता है। गंगा एक्सप्रेसवे पर निर्बाध आवागमन जारी है।

आरके मिश्र ने बताया कि प्रायः एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद पहली बरसात में कहीं-कहीं थोड़ी बहुत समस्या सामने आती है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में बड़े पैमाने पर मिट्टी की भराई की जाती है और बारिश के दौरान मिट्टी के बैठने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

मौके पर मौजूद तकनीकी टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ तत्काल सुधार कार्य में जुट जाती हैं, ताकि आवागमन बाधित न हो। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक और निर्धारित मानकों का प्रयोग किया गया है। दक्ष तकनीकी टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और आवश्यकता के अनुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

यह भी पढ़ें- लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे में खामी, 5 मीटर सड़क धंसने के बाद अब 6 जगह और धंसी

यह भी पढ़ें- VIDEO: गंगा एक्सप्रेसवे पर शराबी का हाईवोल्टेज ड्रामा, महिला कंडेक्टर व यात्रियों से गाली-गलौज; रोडवेज बस के शीशे तोड़े 