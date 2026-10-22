मुकीम काला गैंग का काल बने थे निरीक्षक सुनील कुमार, अब UP Police सुनाएगी उनकी शौर्यगाथा; फिल्म 'वर्दी' रिलीज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। Vardi Film | UP Police | पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए लघु फिल्म ‘वर्दी’ रिलीज की है।

प्रख्यात फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में यूपी एसटीएफ के शहीद निरीक्षक सुनील कुमार के साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान को दर्शाया गया है। फिल्म को उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया है।