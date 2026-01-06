राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्ता (एसएसपीजी) मंडलीय अस्पताल में इस्तेमाल नहीं किए जा रहे 11 जर्जर भवनों को तोड़कर 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत बनने वाले इस हास्पिटल के लिए 315.48 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके निर्माण के लिए चार वर्ष की समय सीमा तय की गई है। नए अस्पताल में यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन और गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस की सेवाएं मिलेंगी। हॉस्पिटल भवन बेसमेंट और आठ मंजिल का होगा।

इसी में ओपीडी, वार्ड, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर व आइसीयू भी होंगे। डॉक्टर, पैरामेडिकल व कर्मचारियों के रहने के लिए बेसमेंट व 14 मंजिल का भवन अलग से बनाया जाएगा। अस्पताल का निर्माण भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आइपीएचएस) के अनुसार होगा।