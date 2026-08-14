ट्रैफिक ब्लॉक के चलते बदला ट्रेनों का रास्ता, दूसरे रूट पर चलीं वंदे भारत और शताब्दी समेत 4 प्रमुख ट्रेन
दिल्ली मंडल में ट्रैफिक ब्लॉक के कारण शुक्रवार को वंदे भारत और शताब्दी सहित चार ट्रेनें बदले रूट से चलाई गईं। लखनऊ में हर घर तिरंगा साइकिल रैली और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जैसे स्वतंत्रता दिवस संबंधी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
HighLights
दिल्ली ट्रैफिक ब्लॉक से चार प्रमुख ट्रेनें बदलीं रूट।
लखनऊ में हर घर तिरंगा साइकिल रैली का आयोजन।
बादशाहनगर स्टेशन पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में ट्रैफिक ब्लाक लिया गया, इसके चलते नई शताब्दी, दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनें शुक्रवार को बदले रूट से चलाई गईं। इस दाैरान किसी भी स्टेशन पर ठहराव को नहीं बदला गया।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि गाड़ी संख्या 22435 वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12003 लखनऊ जंक्शन नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, 12039 काठगोदाम नई दिल्ली, 12018 देहरादून नई दिल्ली ट्रेनों को बदले रूट से चलाया गया।
छावनी में हर घर तिरंगा साइकिल रैली, वाकथान
छावनी स्थित मध्य उत्तर प्रदेश सब एरिया की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को हर घर तिरंगा साइकिल रैली एवं वाकथान आयोजित किया गया। इसमें सैन्यकर्मियों के साथ सफाईमित्रों व आम लोगों ने हिस्सा लिया।
उद्देश्य देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता के साथ खेल और फिटनेस का संदेश देना रहा।
मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का नेतृत्व स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर राकेश कुमार मिश्रा ने किया।
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इसमें सैनिकों, साइकिलिस्टों, आम लोगों व सफाई मित्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साइकिल रैली 7.5 किलोमीटर की थी, जो छावनी के कई रास्तों से होकर गुजरी। इस दाैरान देशभक्ति के गीत व नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। पेडल यात्री एसोसिएशन और स्पोर्ट्स नेटवर्क इंडिया से जुड़े साइकिलिस्टों ने सैन्यकर्मियों के साथ रैली में भागीदारी की।
डीआरएम ने रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों में बताया राष्ट्रध्वज का महत्व
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत शुक्रवार को डीआरएम गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन में राष्ट्रध्वज के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। यह जागरूकता अभियान रेलवे स्टेशनों, कालोनियों व चिकित्सालयों में चलाया गया।
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन
पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के बादशाहनगर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। स्टेशन परिसर में विभाजन की विभीषिका विषय पर आधारित फोटो प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विभाजन के दौरान हुई त्रासदी, विस्थापन एवं ऐतिहासिक घटनाक्रमों को दर्शाया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों ने किया गया।