ट्रैफिक ब्लॉक के चलते बदला ट्रेनों का रास्ता, दूसरे रूट पर चलीं वंदे भारत और शताब्दी समेत 4 प्रमुख ट्रेन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में ट्रैफिक ब्लाक लिया गया, इसके चलते नई शताब्दी, दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनें शुक्रवार को बदले रूट से चलाई गईं। इस दाैरान किसी भी स्टेशन पर ठहराव को नहीं बदला गया।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि गाड़ी संख्या 22435 वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12003 लखनऊ जंक्शन नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, 12039 काठगोदाम नई दिल्ली, 12018 देहरादून नई दिल्ली ट्रेनों को बदले रूट से चलाया गया।



छावनी में हर घर तिरंगा साइकिल रैली, वाकथान छावनी स्थित मध्य उत्तर प्रदेश सब एरिया की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को हर घर तिरंगा साइकिल रैली एवं वाकथान आयोजित किया गया। इसमें सैन्यकर्मियों के साथ सफाईमित्रों व आम लोगों ने हिस्सा लिया।

डीआरएम ने रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों में बताया राष्ट्रध्वज का महत्व पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत शुक्रवार को डीआरएम गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन में राष्ट्रध्वज के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। यह जागरूकता अभियान रेलवे स्टेशनों, कालोनियों व चिकित्सालयों में चलाया गया।