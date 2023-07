Vande Bharat Express: वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार छोड़ सप्ताह में छह दिन दौड़ेगी, रेलवे ने जारी किया नोटिफिकेशन

लखनऊ से गोरखपुर के बीच शुरु हो रही भारत की पहली हाईस्‍पीड ट्रेन वंदे भारत एक्‍सप्रेस शनिवार छोड़ सप्ताह में छह दिन दौड़ेगी। रेलवे ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर द‍िया है। बता दें क‍ि बीते कुछ दिनों से वंदे भारत एक्सप्रेस का लखनऊ गोरखपुर ट्रैक पर ट्रायल रन चला रहा है। ज‍िसमें वंदेभारत ने अयोध्‍या की दूरी मात्र 100 म‍िनट में तय की।

Vande Bharat Express: लखनऊ से गोरखपुर छह द‍िन दौड़ेगी वंदेभारत

लखनऊ, जागरण संवाददाता। गोरखपुर से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने के लिए टाइम टेबल रेलवे बोर्ड ने बुधवार को जारी कर दिया। वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। ट्रेन 22549 वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से सुबह 6.05 बजे चलकर बस्ती से 6.58 बजे और अयोध्या से 8.15 बजे होते हुए लखनऊ 10.20 बजे पहुंचेगी। लखनऊ से वंदे भारत एक्सप्रेस शाम 7.15 बजे छूटेगी। यह ट्रेन अयोध्या रात 9.15 बजे होते हुए बस्ती 10.30 बजे और गोरखपुर रात 11.25 बजे पहुंचेगी। मनकापुर में ट्रेन का ऑपरेशन ठहराव होगा। इस स्टेशन का टिकट जारी नहीं किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रेन होने के बाद भी वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तर रेलवे के चारबाग स्टेशन आएगी। इसी समय वाराणसी लखनऊ शटल सुपरफास्ट भी लखनऊ पहुंचती है। दिलकुशा रेलवे क्रॉसिंग से चारबाग तक दोनो महत्वपूर्ण ट्रेनों के लिए साउथ और नॉर्थ लाइन का पाथ बनाना होगा। वहीं शाम को वंदे भारत लखनऊ से चलेगी, ऐसे में उसे गोरखपुर इंटरसिटी से यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने की भी चुनौती रहेगी।

Edited By: Prabhapunj Mishra