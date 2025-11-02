Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वंदे भारत एक्सप्रेस में खाने में मिला कीड़ा, वीडियो वायरल होने पर रेलवे ने दिए जांच के आदेश

    By Nishant Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 10:28 PM (IST)

    वंदे भारत एक्सप्रेस में परोसे गए खाने में कीड़ा मिलने से यात्रियों में आक्रोश फैल गया। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे प्रशासन ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे ने खाने की सप्लाई करने वाली कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेस में खाने में निकला कीड़ा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। वीआईपी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में भी यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने को लेकर शिकायत आने लगी है। लखनऊ-मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्री ने खाने में कीड़ा निकलने की शिकायत की है। यात्री की शिकायत के बाद रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला शनिवार का बताया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यात्री विक्रांत ट्रेन 22489 वाराणसी-मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। बोगी सी-1 की सीट नंबर नौ पर उनका आरक्षण था। विक्रांत को ट्रेन में चल रहे कैटरिंग के कर्मचारी ने खाने की ट्रे दी। ट्रे में कई सफेद कीड़े चल रहे थे।

    यात्री विक्रांत ने कर्मचारी को बुलाकर ट्रे में चल रहे कीड़े को दिखाया। इस पर वह बिना उत्तर दिए ही वापस चला गया। इसके बाद विक्रांत ने रेलवे के हेल्पलाइन नंबर और कंट्रोल रूम के नंबर भी फोन कर इसकी शिकायत दर्ज करायी।

    इंटरनेट मीडिया एक्स पर 19 सेकेंड का वीडियो अपलोड करते हुए उनकी की गई शिकायत के बाद रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं।