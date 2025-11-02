वंदे भारत एक्सप्रेस में खाने में मिला कीड़ा, वीडियो वायरल होने पर रेलवे ने दिए जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। वीआईपी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस में भी यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने को लेकर शिकायत आने लगी है। लखनऊ-मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्री ने खाने में कीड़ा निकलने की शिकायत की है। यात्री की शिकायत के बाद रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला शनिवार का बताया जा रहा है।

यात्री विक्रांत ट्रेन 22489 वाराणसी-मेरठ वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। बोगी सी-1 की सीट नंबर नौ पर उनका आरक्षण था। विक्रांत को ट्रेन में चल रहे कैटरिंग के कर्मचारी ने खाने की ट्रे दी। ट्रे में कई सफेद कीड़े चल रहे थे।

यात्री विक्रांत ने कर्मचारी को बुलाकर ट्रे में चल रहे कीड़े को दिखाया। इस पर वह बिना उत्तर दिए ही वापस चला गया। इसके बाद विक्रांत ने रेलवे के हेल्पलाइन नंबर और कंट्रोल रूम के नंबर भी फोन कर इसकी शिकायत दर्ज करायी।