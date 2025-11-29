Language
    प्रदेश में टीकाकरण से छूटे बच्चों के लिए अगले माह टीका उत्सव

    By Amit Yadav Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    Vaccination Drive For Children: समीक्षा के दौरान इस पर चिंता जताते हुए दिसंबर में छूटे हुए बच्चों को टीका लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान में आशा की मदद ली जाएगी। सभी बच्चों का यूविन पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा।

    दिसंबर माह को टीका उत्सव के रूप में मनाएगा

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: स्वास्थ्य विभाग दिसंबर माह को टीका उत्सव के रूप में मनाएगा। महानिदेशक परिवार कल्याण डा़ पवन कुमार अरुण ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को पत्र लिखकर पूरे माह जीरो डोज वाले बच्चों, पेंटावेलेंट-1, ओपीवी-1 और एमएमआर-1 टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

    अप्रैल से अक्टूबर के दौरान पेंटावेलेंट-1 टीकाकरण 63 फीसदी, एमएमआर-1 और एमएमआर-2 मात्र 65 प्रतिशत ही हुआ है। समीक्षा के दौरान इस पर चिंता जताते हुए दिसंबर में छूटे हुए बच्चों को टीका लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान में आशा की मदद ली जाएगी। सभी बच्चों का यूविन पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा।

    टीकाकरण सत्र के बारे में जागरूकता फैलायी जाएगी। हर सत्र का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों से कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा महिला आरोग्य समिति, स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं को भी इस अभियान से जोड़ने के लिए कहा गया है।