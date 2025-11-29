प्रदेश में टीकाकरण से छूटे बच्चों के लिए अगले माह टीका उत्सव

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: स्वास्थ्य विभाग दिसंबर माह को टीका उत्सव के रूप में मनाएगा। महानिदेशक परिवार कल्याण डा़ पवन कुमार अरुण ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को पत्र लिखकर पूरे माह जीरो डोज वाले बच्चों, पेंटावेलेंट-1, ओपीवी-1 और एमएमआर-1 टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अप्रैल से अक्टूबर के दौरान पेंटावेलेंट-1 टीकाकरण 63 फीसदी, एमएमआर-1 और एमएमआर-2 मात्र 65 प्रतिशत ही हुआ है। समीक्षा के दौरान इस पर चिंता जताते हुए दिसंबर में छूटे हुए बच्चों को टीका लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान में आशा की मदद ली जाएगी। सभी बच्चों का यूविन पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा।