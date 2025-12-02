Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश में हर महीने 21 तारीख को मिलेगा रोजगार का मौका, योगी सरकार बना रही बेरोजगारों की लिस्ट

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:12 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार हर महीने की 21 तारीख को रोजगार मेला आयोजित करेगी, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। योगी सरकार ने बेरोजगारों की सूची बनाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि उन्हें रोजगार मेलों में प्राथमिकता दी जा सके। इन मेलों में विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत सभी मंडलों में 10 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से कौशल प्रतियोगिता आयोजित किए जाएंगे। इसमें अधिक से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछले तीन वर्ष में प्रशिक्षण के बाद बेरोजगार युवाओं का विस्तृत डाटाबेस तैयार किया जाएगा। ऐसे युवाओं को हर माह 21 तारीख को आइटीआइ में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में अवसर दिया जाएगा।

    सोमवार को मिशन निदेशक पुलकित खरे ने जिला समन्वयकों और एमआइएस प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक में साफ कहा कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित प्रशिक्षण संस्था को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

    बैठक में बताया गया कि मंडल स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए मिशन कार्यालय से सेट-ए और सेट-बी के पासवर्ड-कोडेड प्रश्नपत्र भेजे जाएंगे। प्रतियोगिता के बाद हर कौशल क्षेत्र से अवरोही क्रम में पांच योग्य अभ्यर्थियों के नाम चयन कर मिशन कार्यालय को भेजने होंगे। चुने गए अभ्यर्थियों की मंडल स्तर तक भागीदारी भी अनिवार्य रहेगी, ताकि उन्हें प्रदेश स्तर तक आगे बढ़ने का पूरा मौका मिल सके।

    मिशन निदेशक ने सभी प्रशिक्षण बैचों के संचालन पर जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर से जीरो पावर्टी अभियान की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसके तहत चिह्नित परिवारों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य चल रहा है।

    बैठक में वाधवानी समूह के साथ हुए एमओयू के तहत प्रशिक्षकों को साफ्ट स्किल प्रशिक्षण की तैयारी पर चर्चा हुई। सभी एमआइएस प्रबंधकों को संबंधित प्रशिक्षकों का पंजीकरण समय से पूरा करने और जिला समन्वयकों को अपनी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।