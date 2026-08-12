Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    13 August Ka Mausam: यूपी में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, देखें कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम

    By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 06:06 PM (GMT+05:30)

    उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है, मौसम विभाग ने 14 से 18 अगस्त तक पूर्वी यूपी और 14 से 17 अगस्त तक पश्चिमी यूपी में भारी ब ...और पढ़ें

    यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

    यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

    HighLights

    1. पश्चिमी यूपी में बीते 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज।

    2. पूर्वी यूपी में 14-18 अगस्त तक बारिश की संभावना।

    3. मौसम विभाग ने वज्रपात, आंधी-तूफान की चेतावनी दी।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आज ताजा अपडेट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला 15 सेमी बारिश के साथ सबसे प्रमुख रहा।

    पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम

    मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 14 से 18 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी समेत सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 13 से 18 अगस्त के बीच पूर्वी यूपी में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

    पश्चिमी उत्तर प्रदेश जारी रहेगा बारिश का दौर

    मेरठ और अलीगढ़ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को अधिकांश स्थानों पर बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा, 14 से 17 अगस्त के दौरान पश्चिमी यूपी के अलग-अलग जिलों में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने 13 और 14 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों ही क्षेत्रों में गरज-चमक, आंधी-तूफान और बिजली (वज्रपात) गिरने की आशंका जताई है।

    प्रशासन ने लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी

    मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने, पेड़ों के नीचे शरण न लेने और कृषि गतिविधियों के दौरान जल निकासी का उचित प्रबंध रखने की सलाह दी है।

    खबरें और भी

    यह भी पढ़ें- यूपी STF का बड़ा एक्शन, सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठगी करने वाला नाइजीरियाई नागरिक दिल्ली से गिरफ्तार