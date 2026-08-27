बागवानी निर्यात में यूपी की लंबी छलांग, 1130 करोड़ के पार पहुंचा व्यापार; अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ी डिमांड

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश की बागवानी अब वैश्विक बाजार तक पहुंच बना रही है। आम, आलू, सब्जियोंं समेत अन्य औद्यानिक उत्पादों के निर्यात ने राज्य को नई पहचान दी है। उद्यान एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दावा किया है कि 2016-17 में 770 करोड़ रुपये का बागवानी से जुड़ा निर्यात अब 1,130 करोड़ रुपये के ऊपर हो गया है। तीन हजार निर्यातक तैयार हैं, जिनको प्रोत्साहित करने के लिए मडलीय स्तर मदद की रणनीति तैयार है।

प्रदेश राज्य औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की दूसरी बैठक में मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि छोटे-छोटे प्रयासों का परिणाम है। बोर्ड किसानों, एफपीओ, निर्यातकों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर प्रदेश की उपज को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का काम कर रहा है।

मंत्री ने दिया हरसंभव सहयोग का भरोसा अब तक 3,000 प्रथम श्रेणी निर्यातक तैयार किए जा चुके हैं। ये किसानों की उपज को विदेशों तक पहुंचाने के साथ उसका मूल्य संवर्धन कर रहे हैं। मंत्री ने निर्यातकों को बोर्ड के माध्यम से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।

निर्यात को गति देने के लिए मंडल स्तर पर गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। इनमें निर्यातकों को बताया जा रहा है कि किस उत्पाद की किस देश में मांग है और उसे किस मार्ग से भेजने पर बेहतर कीमत मिल सकती है। एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) और बोर्ड के विशेषज्ञ इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि बोर्ड घरेलू बाजार के साथ निर्यात पर भी समान रूप से फोकस कर रहा है। इसका सीधा लाभ किसानों को बेहतर बाजार और बेहतर मूल्य के रूप में मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में कृषि और बागवानी निर्यात की अहम भूमिका होगी।