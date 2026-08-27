बागवानी निर्यात में यूपी की लंबी छलांग, 1130 करोड़ के पार पहुंचा व्यापार; अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ी डिमांड
उत्तर प्रदेश के बागवानी निर्यात में बड़ी वृद्धि हुई है, जो 2016-17 के ₹770 करोड़ से बढ़कर अब ₹1,130 करोड़ से अधिक हो गया है।
HighLights
बागवानी निर्यात ₹770 करोड़ से बढ़कर ₹1130 करोड़ हुआ।
तीन हजार निर्यातक तैयार, मंडलीय स्तर पर मिल रही मदद।
आलू शीतगृह पर 50% अनुदान, किसानों को मिल रहा लाभ।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश की बागवानी अब वैश्विक बाजार तक पहुंच बना रही है। आम, आलू, सब्जियोंं समेत अन्य औद्यानिक उत्पादों के निर्यात ने राज्य को नई पहचान दी है। उद्यान एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दावा किया है कि 2016-17 में 770 करोड़ रुपये का बागवानी से जुड़ा निर्यात अब 1,130 करोड़ रुपये के ऊपर हो गया है। तीन हजार निर्यातक तैयार हैं, जिनको प्रोत्साहित करने के लिए मडलीय स्तर मदद की रणनीति तैयार है।
प्रदेश राज्य औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की दूसरी बैठक में मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि छोटे-छोटे प्रयासों का परिणाम है। बोर्ड किसानों, एफपीओ, निर्यातकों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर प्रदेश की उपज को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का काम कर रहा है।
मंत्री ने दिया हरसंभव सहयोग का भरोसा
अब तक 3,000 प्रथम श्रेणी निर्यातक तैयार किए जा चुके हैं। ये किसानों की उपज को विदेशों तक पहुंचाने के साथ उसका मूल्य संवर्धन कर रहे हैं। मंत्री ने निर्यातकों को बोर्ड के माध्यम से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।
निर्यात को गति देने के लिए मंडल स्तर पर गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। इनमें निर्यातकों को बताया जा रहा है कि किस उत्पाद की किस देश में मांग है और उसे किस मार्ग से भेजने पर बेहतर कीमत मिल सकती है। एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) और बोर्ड के विशेषज्ञ इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि बोर्ड घरेलू बाजार के साथ निर्यात पर भी समान रूप से फोकस कर रहा है। इसका सीधा लाभ किसानों को बेहतर बाजार और बेहतर मूल्य के रूप में मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में कृषि और बागवानी निर्यात की अहम भूमिका होगी।
आलू शीतगृह पर 50 फीसदी अनुदान
आलू भंडारण से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि बेहतर शीतगृह स्थापित करने वालों को सरकार 50 प्रतिशत अनुदान दे रही है। इसका उद्देश्य आलू के बेहतर भंडारण की व्यवस्था मजबूत करना और किसानों को नुकसान से बचाना है।
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चीनी उत्पादन पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में चीनी का उत्पादन खपत से कई गुना अधिक है। सरकार इस क्षेत्र में पैदा होने वाली समस्या का जल्द समाधान करेगी। मंत्री ने कहा कि औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड प्रदेश के किसानों की उपज को वैश्विक पहचान दिलाने और उनकी आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बनेगा।