UP Politics: यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्री बनाए जा सकते हैं दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर

दारा सिंह चौहान का स्वागत करते प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, साथ में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक।- जागरण

लखनऊ, राज्‍य ब्‍यूरो। भाजपा और एनडीए में फिर से वापसी करने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। संभावना जतायी जा रही है कि इसके लिए जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। योगी सरकार में अभी 52 मंत्री हैं, जबकि मंत्रिमंडल की अधिकतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है। व‍िधानसभा चुनाव से पहले सपा में शाम‍िल हो गए थे दारा स‍िंह चौहान दारा सिंह चौहान योगी सरकार के पहले कार्यकाल में वन, पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री थे। पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले वह मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर सपा में शामिल हो गए थे। पूर्वांचल में भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को धार देने के लिए पार्टी में फिर वापस लाए गए चौहान को राज्य या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद चौहान ने सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। राजभर को मंत्र‍िमंडल से क‍िया गया था बर्खास्‍त ओम प्रकाश राजभर भी योगी सरकार के पहले कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री थे। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के कारण उन्हें मई 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने वाले राजभर और सपा अध्यक्ष यादव अखिलेश यादव के लिए चुनाव बाद गठजोड़ जारी रख पाना संभव नहीं रहा। अंततोगत्वा राजभर ने एनडीए में ही ठीहा खोजा। लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर नजर आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर निगाहें जमाए भाजपा को भी पूर्वांचल के कई जिलों में राजनीतिक दखल रखने वाली राजभर बिरादरी को साधने के लिए सशक्त माध्यम की तलाश थी। उसे सुभासपा में यह उम्मीद दिखी। राजभर समेत सुभासपा के छह विधायक हैं। जल्‍द हो सकता है मंत्र‍िमंडल व‍िस्‍तार चौहान और राजभर को मंत्री बनाने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। माना जा रहा है कि मंगलवार को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में इस विषय पर चर्चा हो सकती है।

Edited By: Vinay Saxena