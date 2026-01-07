उत्तर प्रदेश में मिले लगभग सात लाख टीबी मरीज, 2.18 लाख में नहीं थे बीमारी के लक्षण

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 27 लाख लोगों की हुई जांच राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में बीते वर्ष चले अभियान में 6.90 लाख टीबी मरीजों की पहचान की गई है। 27 लाख से ज्यादा लोगों की जांच नैट मशीन से करने के बाद ये मरीज सामने आए हैं। जबकि स्मियर माइक्रोस्कोपी जांच में कई मामले छूट जाते हैं।

वर्ष 2024 में 13 लाख केसों की जांच नैट मशीन से हुई थी। इसमें 6.73 लाख मरीजों को चिन्हित करके उनका इलाज किया गया था। वर्ष 2023 में 6.22 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया गया था। राज्य क्षय रोग अधिकारी डा़ शैलेंद्र भटनागर ने बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान 2.18 लाख से अधिक लक्षणहीन टीबी रोगियों कि पुष्टि हुई है। वहीं 5,367 ड्रग रजिस्टेंट मरीजों का इलाज किया गया है। वर्ष 2024 में 7,191 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है।