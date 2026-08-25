Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

किराने की दुकान से बदली किस्मत: ‘NRLM’ योजना से आत्मनिर्भर बनीं उषा देवी, 130 महिलाओं को दिखाई स्वावलंबन की राह

By Digital Desk Edited By: Gaurav Tiwari
Updated: Tue, 25 Aug 2026 05:59 PM (IST)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (NRLM) से जुड़कर गोरखपुर की उषा देवी ने किराने की दुकान से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी। अब वह 'समूह सखी' के रूप में 130 अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह दिखा रही हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।

किराना स्टोर की इमेज

किराना स्टोर की इमेज

HighLights

  1. NRLM से ₹1.50 लाख लोन लेकर उषा ने दुकान बढ़ाई।

  2. 'समूह सखी' बनकर 130 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया।

  3. योगी सरकार की योजनाएं ग्रामीण महिलाओं को सशक्त कर रही हैं।

डिजिटल टीम, लखनऊ/गोरखपुर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आकार मिल रहा है। 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (NRLM) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के जरिए प्रदेश की हजारों महिलाएं अपने हुनर और मेहनत के दम पर न केवल अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के सपने को भी साकार कर रही हैं। गोरखपुर के चरगांवा ब्लॉक के नाहरपुर गांव की रहने वाली उषा देवी की सफलता की कहानी इस परिवर्तन की एक बेहद प्रेरणादायक मिसाल बनकर उभरी है।

तंगी के दौर से स्वावलंबन का सफर: पड़ोसी गांव से मिली प्रेरणा

उषा देवी बताती हैं कि लगभग चार वर्ष पहले उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कठिन थी। घर के दैनिक खर्चों को पूरा करना एक चुनौती थी और आय का कोई स्थायी माध्यम नहीं था। इसी निराशा के बीच उन्हें पड़ोस के गांव की महिलाओं से स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी मिली।

प्रेरित होकर उषा देवी ने स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ली। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें बचत, वित्तीय अनुशासन, बैंकिंग प्रक्रियाओं और छोटे व्यवसायों (स्वरोजगार) के संचालन का महत्वपूर्ण ज्ञान मिला, जिसने उनके भीतर एक नया आत्मविश्वास जगाया।

₹1.50 लाख के लोन ने दी सपनों को रफ्तार, किराने की दुकान बनी आय का जरिया

जुलाई 2022 में स्वयं सहायता समूह के जरिए उषा देवी को 1.50 लाख रुपये का लोन मिला। यह आर्थिक सहायता उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुई। उषा देवी ने इस राशि का उपयोग अपनी छोटी किराने की दुकान को बड़ा रूप देने और उसमें नया सामान जोड़ने के लिए किया। पिछले चार वर्षों से वे अपनी दुकान का सफल संचालन कर रही हैं। आज उनकी दुकान न केवल नाहरपुर गांव के लोगों की दैनिक जरूरतों को पूरा कर रही है, बल्कि उनके परिवार के लिए एक मजबूत और नियमित आय का साधन बन चुकी है।

'समूह सखी' बनकर 130 महिलाओं को दिया स्वावलंबन का मंच

उषा देवी की सफलता केवल अपनी दुकान चलाने तक सीमित नहीं रही। वे आज क्षेत्र में 'समूह सखी' के रूप में सेवाएं दे रही हैं और गांव की अन्य महिलाओं के लिए मार्गदर्शक बनी हैं। उनके कुशल नेतृत्व में वर्तमान में 9 स्वयं सहायता समूह सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जिनसे गांव की लगभग 130 महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी हैं। उषा देवी की प्रेरणा से इन समूहों से जुड़ी महिलाएं बकरी पालन, गाय पालन, मुर्गी पालन, सिलाई-कढ़ाई और छोटे-छोटे व्यापारों के जरिए अपनी नियमित आय बढ़ा रही हैं।

योगी सरकार की योजनाओं से बढ़ा महिलाओं का मान-सम्मान

उषा देवी का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल एनआरएलएम योजना ने ग्रामीण महिलाओं को केवल आर्थिक तंगी से ही नहीं उबारा, बल्कि उन्हें समाज में सिर उठाकर जीने का अधिकार और नई पहचान भी दी है। उन्होंने कहा कि पहले हम महिलाएं घर की चारदीवारी तक सीमित थीं और छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहती थीं। लेकिन आज समूह से जुड़कर हम आत्मनिर्भर बनी हैं और अपने परिवारों को संभाल रही हैं। सही मार्गदर्शन मिले तो गांव की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित कर सकती हैं।

ग्रामीण विकास का मजबूत स्तंभ बनता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का मुख्य ध्येय ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आसान वित्तीय सहायता, ऋण, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ना है। गोरखपुर की उषा देवी की यह सफलता दर्शाती है कि जब सरकारी नीतियां पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतरती हैं, तो वे न केवल गरीबी मिटाती हैं, बल्कि पूरे समाज को प्रगति की एक नई दिशा देती हैं।