यूपी टूरिज्म ने लॉन्च नया पैकेज, ‘स्पिरिचुअल ट्रायंगल’ टूर में काशी-प्रयाग-अयोध्या की यात्रा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। त्योहारी सीजन में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने विजिट माई स्टेट अभियान के तहत स्पिरिचुअल ट्रायंगल टूर पैकेज शुरू किया है। चार रात और पांच दिन के इस टूर पैकेज में वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या को जोड़ा गया है।

पैकेज के तहत श्रद्धालुओं को प्रमुख मंदिरों, पवित्र घाटों, बौद्ध स्थलों के साथ धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि स्पिरिचुअल ट्रायंगल टूर वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या को एक धार्मिक पथ से जोड़ता है। इसमें पहले दिन श्रद्धालुओं को काशी के संकट मोचन मंदिर, दुर्गाकुंड मंदिर और अस्सी घाट का भ्रमण कराया जाएगा। इसके बाद गंगा में नौका विहार और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के दर्शन होंगे।

दूसरे दिन, काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआइपी दर्शन, अन्नपूर्णा मंदिर और काल भैरव मंदिर की यात्रा होगी। इसके बाद सारनाथ का भ्रमण कराया जाएगा। यात्रा में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भ्रमण भी शामिल है। तीसरे दिन यात्री प्रयागराज पहुंचेंगे। यहां आनंद भवन, संगम और लेटे हनुमान जी मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा। चौथे दिन यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। यहां हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल के साथ राम मंदिर में वीआइपी दर्शन कराया जाएगा। सरयू घाट पर आरती में शामिल होने का भी अवसर मिलेगा। पांचवें दिन नाश्ते के बाद यात्रियों को अयोध्या एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा।