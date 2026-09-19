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दिसंबर तक 11 भर्ती परीक्षाएं कराएगा UPSSSC, 6643 पदों पर होगा चयन

By Vivek Rao Edited By: Sachin Sharma
Published: Sat, 19 Sep 2026 07:58 AM (IST)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) दिसंबर तक 11 और भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा, जिनके माध्यम से 6643 रिक्त पदों पर चयन होगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. दिसंबर तक UPSSSC द्वारा 11 और भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित।

  2. इन परीक्षाओं से कुल 6643 रिक्त पदों पर चयन होगा।

  3. पीईटी-2026 परीक्षा 23-25 अक्टूबर को, 35 लाख आवेदक।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की दिसंबर तक 11 और परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इनमें विभिन्न विभागों के 6643 रिक्त पद शामिल हैं। इसके साथ ही वर्ष के अंत तक आयोग की ओर से 24 परीक्षाओं के जरिये 37,312 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है।

इनमें से बड़ी संख्या में पदों के लिए परीक्षा पहले ही कराई जा चुकी है। वहीं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 भी आयोग के लिए बड़ी परीक्षा होगी। इस बार 35 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा 23 से 25 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। पीईटी का प्राप्तांक तीन वर्ष तक मान्य है। इस आधार पर अभ्यर्थी आयोग की आगे की उन भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे, जिनमें पीईटी की अर्हता निर्धारित होगी।

आयोग को अलग-अलग विभागों से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन मिलने के बाद चयन प्रक्रिया शुरू होती है। इस वर्ष 15 सितंबर तक 13 परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं। अब शेष भर्तियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया है। अगले चरण की परीक्षाओं में 64 अधियाचन शामिल हैं।

आयोग का जोर अधियाचन मिलने के बाद भर्ती के विभिन्न चरणों को तय समय में पूरा करने पर है, ताकि विभागों को खाली पदों पर जल्द चयनित कर्मचारी मिल सकें। आयोग की भर्ती प्रक्रिया में पिछले कुछ वर्षों में उतार-चढ़ाव के बाद इस वर्ष बड़े पदों वाली भर्तियों का हिस्सा बढ़ा है।

वर्ष 2021 से अब तक 52 परीक्षाओं में 79,078 पद शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि इस वर्ष सितंबर तक ही पिछले पूरे वर्ष की तुलना में करीब 85 प्रतिशत अधिक पदों से जुड़ी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। एक परीक्षा में शामिल होने वाले पदों का औसत भी बढ़ा है।

पांच वर्षों का भर्ती आंकड़ा

वर्ष परीक्षाएं अधियाचन पद
2021 03 18 1,161
2022 09 42 20,957
2023 07 28 6,901
2024 02 02 2,788
2025 18 108 16,602
2026 (संभावित कुल) 24 378 37,312

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