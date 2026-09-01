Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

पीईटी-2026 आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अभ्यर्थियों के पास एक और मौका, अब 7 सितंबर तक करें अप्लाई

By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
Updated: Tue, 01 Sep 2026 07:01 PM (IST)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 के आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी है।

News Article Hero Image

HighLights

  1. पीईटी-2026 आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर तक बढ़ी।

  2. पंजीकरण और शुल्क जमा करने की नई अंतिम तिथि 7 सितंबर।

  3. आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 सितंबर अपरिवर्तित।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी सात सितंबर तक पंजीकरण, आवेदन शुल्क जमा करने और आनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तिथि एक सितंबर निर्धारित थी। आयोग की ओर से पीईटी का विज्ञापन एक अगस्त को जारी किया गया था। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया तीन अगस्त से शुरू हुई थी।

पहले पंजीकरण, शुल्क जमा करने और आनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एक सितंबर थी। अब इसे छह दिन बढ़ाकर सात सितंबर कर दिया गया है।

हालांकि, आवेदन शुल्क के समायोजन और आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभ्यर्थी आठ सितंबर तक शुल्क समायोजन और अपने आवेदन में जरूरी संशोधन कर सकेंगे।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने के अलावा विज्ञापन में निर्धारित अन्य नियम और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आवेदन प्रक्रिया, शुल्क, चयन का आधार, निर्धारित पात्रता और अन्य जरूरी निर्देश पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार ही रहेंगे।

आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय से आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें। पीईटी में सफल अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।

यह भी पढ़ें- यूपी पीईटी 2026 आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, जानें स्टेप-बाय-स्टेप आवेदन प्रक्रिया