पीईटी-2026 आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अभ्यर्थियों के पास एक और मौका, अब 7 सितंबर तक करें अप्लाई

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी सात सितंबर तक पंजीकरण, आवेदन शुल्क जमा करने और आनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तिथि एक सितंबर निर्धारित थी। आयोग की ओर से पीईटी का विज्ञापन एक अगस्त को जारी किया गया था। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया तीन अगस्त से शुरू हुई थी।

पहले पंजीकरण, शुल्क जमा करने और आनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एक सितंबर थी। अब इसे छह दिन बढ़ाकर सात सितंबर कर दिया गया है। हालांकि, आवेदन शुल्क के समायोजन और आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभ्यर्थी आठ सितंबर तक शुल्क समायोजन और अपने आवेदन में जरूरी संशोधन कर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने के अलावा विज्ञापन में निर्धारित अन्य नियम और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आवेदन प्रक्रिया, शुल्क, चयन का आधार, निर्धारित पात्रता और अन्य जरूरी निर्देश पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार ही रहेंगे।