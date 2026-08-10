यूपी में पशुधन प्रसार अधिकारी के 1251 पदों पर भर्ती, 9 सितंबर से आवेदन शुरू, PET-2025 से बनेगी मेरिट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पशुपालन निदेशालय के अधीन पशुधन प्रसार अधिकारी के 1251 पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा के लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नौ सितंबर से शुरू होगी और 29 सितंबर तक चलेगी। अभ्यर्थियों को शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन का मौका छह अक्टूबर तक मिलेगा।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2025 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। आयोग के अनुसार, पीईटी-2025 में प्राप्त नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर निर्धारित मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को ही पशुधन प्रसार अधिकारी की मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुख्य लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को दो घंटे में 100 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। गलत उत्तर देने पर एक चौथाई अंक की कटौती की जाएगी। प्रश्नपत्र में पशुपालन, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।

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