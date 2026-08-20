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जूनियर असिस्टेंट समेत 5369 पदों का फाइनल रिजल्ट 10 सितंबर तक होगा जारी, अंतिम चरण में चयन प्रक्रिया

By Vivek Rao Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Thu, 20 Aug 2026 06:07 PM (IST)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 10 सितंबर तक कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर-तीन के 5369 पदों का अंतिम परिणाम जारी करेगा।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. कनिष्ठ सहायक समेत 5369 पदों का अंतिम परिणाम जल्द।

  2. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 10 सितंबर तक जारी करेगा।

  3. अभ्यर्थी अफवाहों पर ध्यान न दें, आधिकारिक वेबसाइट देखें।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर-तीन के 5369 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जल्द जारी होने की उम्मीद है। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 10 सितंबर तक परिणाम जारी करने के लिए कहा है।

साथ ही अभ्यर्थियों से इंटरनेट मीडिया पर चल रही अलग-अलग सूचनाओं और अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है। भर्ती से जुड़ी सही जानकारी केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत माध्यमों से ही दी जाएगी।

इन पदों के लिए पिछले वर्ष ही लिखित व टाइपिंग परीक्षा के बाद कटआफ जारी की गई थी। इसमें 29 जून को लिखित परीक्षा में 2,43,981 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। प्रोविजनल उत्तर-कुंजी तीन जुलाई को जारी कर आपत्तियां मांगी गई थीं। आपत्तियों के निस्तारण के लिए विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट 21 जुलाई को आयोग को मिली। इसके बाद अंतिम उत्तर-कुंजी 30 अगस्त को जारी की गई।

अभिलेख परीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी 

लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर 90,336 अभ्यर्थी टाइपिंग परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए। इनका परिणाम और कटआफ आठ अक्टूबर को जारी हुआ। टाइपिंग परीक्षा 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक हुई। इसके बाद 26,570 अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण के लिए दस्तावेज आयोग को प्राप्त हुए। अभिलेख परीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।

तब से हजारों अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। आयोग ने बताया कि चयन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए तकनीकी उपाय किए जा रहे हैं। आयोग की अन्य परीक्षाओं और उनके अलग-अलग चरणों की कार्यवाही भी जारी है।

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आयोग ने अभ्यर्थियों से परीक्षा या चयन प्रक्रिया में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने वाला कार्य न करने को कहा है। आयोग के अनुसार परीक्षा और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रमाणिक जानकारी उसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत माध्यमों से ही जारी की जाएगी।