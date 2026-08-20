जूनियर असिस्टेंट समेत 5369 पदों का फाइनल रिजल्ट 10 सितंबर तक होगा जारी, अंतिम चरण में चयन प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर-तीन के 5369 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जल्द जारी होने की उम्मीद है। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 10 सितंबर तक परिणाम जारी करने के लिए कहा है।

साथ ही अभ्यर्थियों से इंटरनेट मीडिया पर चल रही अलग-अलग सूचनाओं और अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है। भर्ती से जुड़ी सही जानकारी केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत माध्यमों से ही दी जाएगी। इन पदों के लिए पिछले वर्ष ही लिखित व टाइपिंग परीक्षा के बाद कटआफ जारी की गई थी। इसमें 29 जून को लिखित परीक्षा में 2,43,981 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। प्रोविजनल उत्तर-कुंजी तीन जुलाई को जारी कर आपत्तियां मांगी गई थीं। आपत्तियों के निस्तारण के लिए विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट 21 जुलाई को आयोग को मिली। इसके बाद अंतिम उत्तर-कुंजी 30 अगस्त को जारी की गई।

अभिलेख परीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर 90,336 अभ्यर्थी टाइपिंग परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए। इनका परिणाम और कटआफ आठ अक्टूबर को जारी हुआ। टाइपिंग परीक्षा 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक हुई। इसके बाद 26,570 अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण के लिए दस्तावेज आयोग को प्राप्त हुए। अभिलेख परीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।