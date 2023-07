यूपीएसएसएससी के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि आवेदन फार्म भरने वाले अभ्यर्थी 14 अगस्त तक शुल्क समायोजन व आवेदन फार्म में कोई त्रुटि है तो उसे ठीक कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन फार्म आयोग की वेबसाइट http//upsssc.gov.in पर उपलब्ध होगा। नेत्र परीक्षा अधिकारी (सामान्य चयन) मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) वर्ष 2022 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा।

नेत्र परीक्षण अधिकारी के 157 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी क‍िया गया है।

लखनऊ, राज्‍य ब्‍यूरो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) द्वारा नेत्र परीक्षण अधिकारी के 157 पदों पर भर्ती के लिए बुधवार को विज्ञापन जारी कर दिया गया। इच्छुक अभ्यर्थी 18 जुलाई से आनलाइन आवेदन फार्म भर सकेंगे। सात अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन फार्म भर जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को 25 रुपये ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना होगा। यूपीएसएसएससी के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि आवेदन फार्म भरने वाले अभ्यर्थी 14 अगस्त तक शुल्क समायोजन व आवेदन फार्म में कोई त्रुटि है तो उसे ठीक कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन फार्म आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in पर उपलब्ध होगा। नेत्र परीक्षा अधिकारी (सामान्य चयन) मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) वर्ष 2022 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। कुल 157 पदों में से 110 पद अनारक्षित श्रेणी के हैं। वहीं दो अनुसूचित जनजाति, 30 अन्य पिछड़ा वर्ग और 15 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो और उप्र राज्य चिकित्सा संकाय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से नेत्र विज्ञान, दृष्टिमिति और अपवर्तन में डिप्लोमा व प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु पहली जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।

