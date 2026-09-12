दिव्यांग शिक्षक और बोरिंग टेक्नीशियन एग्जाम की मास्टर आंसर Key जारी, आयोग ने वेबसाइट पर की अपलोड

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय के शिक्षक संवर्ग और सहायक बोरिंग तकनीशियन की मुख्य परीक्षा की मास्टर सेट की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उत्तर कुंजी देख सकते हैं।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय के शिक्षक संवर्ग के पदों के लिए मुख्य परीक्षा 12 जुलाई को हुई थी। आयोग ने इसकी प्रोविजनल उत्तर कुंजी 13 जुलाई को वेबसाइट पर जारी की थी। 12 जुलाई को हुई थी मेन परीक्षा अभ्यर्थियों से मिली आपत्तियों की समीक्षा के बाद अब परीक्षा की मास्टर सेट की विवरणात्मक उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसी तरह लघु सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन सहायक बोरिंग तकनीशियन के पदों के लिए मुख्य परीक्षा भी 12 जुलाई को हुई थी।