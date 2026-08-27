धांधली की आशंका के बाद आजीविका मिशन भर्ती पर रोक, डिप्टी CM केशव मौर्य ने दिए थे जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जिला स्तरीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। ...और पढ़ें
HighLights
आजीविका मिशन में जिला स्तरीय भर्ती प्रक्रिया पर रोक।
रैंडमाइजेशन प्रक्रिया में धांधली की शिकायतों के बाद कार्रवाई।
उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) में जिला स्तर के पदों पर आउटसोर्सिंग पोर्टल के माध्यम से चल रही भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
भर्ती के लिए पोर्टल पर की जा रही रैंडमाइजेशन प्रक्रिया को लेकर मिली शिकायतों के बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों तीन सदस्यीय समिति बनाकर मामले की जांच कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद यूपीएसआरएलएम ने प्रक्रिया को रोकने का निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जिला मिशन प्रबंधक व ब्लाक मिशन प्रबंधक के 3447 पदों पर भर्ती के लिए पिछले दिनों प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके लिए आउटसोर्सिंग पोर्टल पर आवेदन लिए गए। इसके बाद इन आवेदनों के रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी। इस प्रक्रिया में कुल आवदेनों में योग्यता और प्रोफाइल के आधार पर अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्टिंग की जाती है।
तीन गुणा तक अभ्यर्थी होते हैं शॉर्ट लिस्ट
इसमें कुल पदों से तीन गुणा तक अभ्यर्थी शार्ट लिस्ट होते हैं। सूत्रों के अनुसार प्रक्रिया के तहत 3447 पदों के लिए करीब सात लाख आवेदन आए और उनको शार्ट लिस्ट किया जा रहा था। इसमें गड़बड़ी को लेकर उपमुख्यमंत्री स्तर तक शिकायतें की गई थीं।
यह भी पढ़ें- कुकरैल में बनेगा UP का पहला वेनम सेंटर, रिसर्च और एंटी-वेनम उत्पादन को मिलेगी नई रफ्तार
18 अगस्त को विभागीय समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने इस संबंध में जानकारी ली थी और तीन सदस्यीय समिति गठित कर जांच कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद अब यूपीएसआरएलएल ने भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है। संयुक्त मिशन निदेशक प्रवीणानन्द ने संबंधित एजेंसी को इस संबंध में पत्र भेजा है।