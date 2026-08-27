धांधली की आशंका के बाद आजीविका मिशन भर्ती पर रोक, डिप्टी CM केशव मौर्य ने दिए थे जांच के आदेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) में जिला स्तर के पदों पर आउटसोर्सिंग पोर्टल के माध्यम से चल रही भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

भर्ती के लिए पोर्टल पर की जा रही रैंडमाइजेशन प्रक्रिया को लेकर मिली शिकायतों के बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों तीन सदस्यीय समिति बनाकर मामले की जांच कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद यूपीएसआरएलएम ने प्रक्रिया को रोकने का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जिला मिशन प्रबंधक व ब्लाक मिशन प्रबंधक के 3447 पदों पर भर्ती के लिए पिछले दिनों प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके लिए आउटसोर्सिंग पोर्टल पर आवेदन लिए गए। इसके बाद इन आवेदनों के रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी। इस प्रक्रिया में कुल आवदेनों में योग्यता और प्रोफाइल के आधार पर अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्टिंग की जाती है।